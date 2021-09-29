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AK Parti'li Özkan: Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılmasıdır

#AK Parti#Cahit Özkan#HDP
AK Partili Özkan: Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılmasıdır

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP'nin açıkladığı, 'tutum belgesi'ne ilişkin, "Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılmasıdır. HDP, 'demokratik ittifak söylemi' adı altında tutum belgesi çıkardı. Tutum belgesinin her bir satırına baktığımızda güzel bir ambalaj içerisine sarılmış terörün meşrulaştırılmasını görüyoruz" dedi.

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Besti KARALAR-Fatih POYRAZ/ANKARA(DHA)AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 17 Temmuz'da çalışmalarına ara veren parlamentonun, 1 Ekim Cuma günü açılacağını hatırlatan Özkan, "76 günlük bu arada sayın milletvekillerimiz seçim bölgelerine gitti. Vatandaşlarımızın nabzını tuttu. Sahanın beklentilerini, taleplerini not alarak, 1 Ekim itibariyle Ankara'da yoğun ve yorucu koşturmalara tekrar başlayacaklar" dedi.

HDPden ittifak açıklaması

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Bu yasama yılında Meclis gündemine gelecek düzenlemeler hakkında bilgi veren Özkan, "İklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren Paris İklim Anlaşması'nı, spor kulüplerine yönelik düzenlemeleri içeren kanun, Siyasi Partiler Kanunu, dezenformasyon ve nefret söylemiyle mücadele amacıyla sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanun tekliflerimizi, Yargı Reformu Strateji Eylem Planı'mız kapsamındaki yeni yargı reformu paketlerini Genel Kurul gündemine alacağız. Sosyal medya alanında yapılan yayınlar, vatandaşlarımızın haber alma hak ve özgürlüğünü tehdit etmektedir. Yalan dolan haberlerle vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntılar bizim gündemimizde. Haber alma hak ve özgürlüğü, doğru habere ulaşma hakkıdır" diye konuştu.

'TERÖRÜN MEŞRULAŞTIRILMASIDIR'

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AK Parti'li Özkan, açıklamasının ardından, HDP’nin açıkladığı, 'tutum belgesi'nin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Mesele Kürt vatandaşlarımızın hak ve özgürlükler konusunda mağduriyet yaşadığı değil, PKK'nın meşruiyet kazanmasından ibaret olan algı operasyonuyla karşı karşıyayız. Kurdukları karanlık ve gizli ittifakla milletimizin desteğini alamayacağını bildikleri için yeni bir oyun süreciyle karşı karşıyayız. Yapmaya çalıştıkları çok net. Yapmaya çalıştıkları, terörün meşrulaştırılmasıdır. Yapmaya çalıştıkları, milletimizin huzuruna cesaretle çıkmak yerine milletin iradesini dolanmak iradesini karanlık ve gizli kapaklı odalarda yaptıkları toplantılarla kendi aralarında pazarlığa çıkarmaktadır. Yaptıkları budur. HDP, malum demokratik ittifak söylemi adı altında tutum belgesi çıkardı. Tutum belgesinin her bir satırına baktığımızda güzel bir ambalaj içerisine sarılmış terörün meşrulaştırılmasını görüyoruz. Sizin güçlü demokrasi beklentiniz varsa, belediye başkanlarınız Kandil'in gösterdiği eş başkanlarına niye devrettiniz?"

'YENİ REFORMLARI DA ELBETTE TAKİP EDECEĞİZ'

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Özkan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin yapılıp yapılmayacağı ilişkin soru üzerine, "Yeni yasama döneminde de doğru ve evrensel değerleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ülkemizin imkanlarını, milletimizin sağlığı ve huzuru için harcıyoruz. Yeni reformları da elbette takip edeceğiz. Burada yapılması gereken en önemli çalışma, bugüne kadar onlarca yıldan beri hayata geçirilmiş farklılıkları ortadan kaldıracak ve herkesin hak ettiğini aldığı, huzur, güven ve adalet duygusunun pekiştiği düzenlemeyi hayata geçireceğiz" ifadesini kullandı.

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'ORTADA GİZLİ, KARANLIK VE ŞEFFAF OLMAYAN BİR İTTİFAK VAR'

Özkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Başbakan adayıyım' açıklamasının hatırlatılması üzerine de, şöyle konuştu:

"Taban tabana zıt unsurlar, aynı ittifak çatısı altında bir araya getirildiği zaman çatışmanın önlenmesi mümkün değil. Sadece cumhurbaşkanlığı ile ilgili adaylık sorunlarını kısmen çözmüş görünüyorlar. Bunları piyonları olarak kullananlar, zarfa kimin ismini gösterirlerse, destekleyecekler. Daha büyük çatışmaların olacağı bir döneme giriyoruz. Kendi aralarındaki çelişkilerin parlamentoda nasıl dillendirildiğine tanık olmadık mı? Ortada gizli, karanlık ve şeffaf olmayan bir ittifak vardır. Cumhurbaşkanımız hem AK Parti'nin hem MHP'nin yani Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Bizim ittifakımız pazara kadar değil mezara kadar devam edecek. Bu anlamda bizim durumumuz nettir. Ana muhalefet ve avenesinin kendi aralarındaki çelişkileri bitirebilmeleri mümkün değildir."

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#AK Parti#Cahit Özkan#HDP