AK Partili Özkan: HDP'yi tabela partisi haline getireceğiz

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'yla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Özkan, değişen toplumun bir gerekliliği olarak yeniden reform ihtiyacının her daim var olduğunu ve var olmaya da devam edeceğini belirterek, "Reform dün de Ak Parti'nin temel meselesiydi, bugün de Ak Parti'nin temel hedefidir, yarın da AK Parti'nin temel vizyonu olmaya devam edecektir. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı, 18 yıldır yapmış olduğumuz bütün anayasal ve yasal reformlarla büyük bir uyum içindedir" dedi.



İnsan Hakları Eylem Planı'nın, demokratik toplumun inşası açısından başta siyasi partiler olmak üzere, sendikal haklardan sivil toplum kuruluşlarına, dernek ve odalara kadar pek çok alanda demokratik toplumun yeniden yapılanmasını, inşasını, güçlenmesini ve demokratik toplum önündeki engellerin kaldırılmasını hedefleyen bir paket olduğunu kaydeden Özkan, "Tabi her şeyin başı insan. Daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi bu paket çerçevesinde, inşallah parlamentoya 2021 yılının en önemli reform paketi olarak gelecek ve bunu da hayata geçireceğiz. Avrupa Birliği ile bilhassa vize serbestisi diyalogu kapsamında beklenen hususlarda çalışmalara inşallah hız verilecek ve bu paketin içinde yer alacak. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru sisteminin etkinliğini artıracağız.



'HDP'Yİ TABELA PARTİSİ HALİNE GETİRECEĞİZ'



Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkan, 'HDP hem siyasi hem de hukuken kapanacaktır' açıklamasının muhalefet tarafından eleştirilmesiyle ilgili de şunları söyledi:



"Burası siyaset kurumu. Siyaset kurumunun rekabeti sandıkta, yani milletimizin gönlünü kazanmakla olur. Bu anlamda AK Parti, kurulduğu günden bugüne kadar her daim milli iradenin hakimiyeti ve vatandaşlarımızın iradesinin, 'Hakimiyet, kayıtsız, şartsız milletindir' anlayışıyla, tam anlamıyla parlamentoda temsili anlayışını gerektirmiş ve bu çerçevede siyaset yapmıştır. Biz inşallah, milletimizin rahatsızlığını da bilerek, HDP'ye oy veren 6 milyon vatandaşımızın HDP'den rahatsızlığını da bilerek, çalışmalarımızı yapıyoruz, 2023'te HDP'yi sandığa gömerek, inşallah bir tabela partisi haline getireceğiz. Ve Türk siyasi tarihinde Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, kardeşlik hukukumuza kasteden, terörle arasına çizgi çekemeyen bu siyasi partiyi, siyaset tarihinin tozlu raflarına göndereceğiz."