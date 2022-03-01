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AK Partili Özkan: Bakan Çavuşoğlu, Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili yarın Meclis'i bilgilendirecek

#TBMM#Mevlüt Çavuşoğlu#Cahit Özkan
AK Partili Özkan: Bakan Çavuşoğlu, Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili yarın Meclisi bilgilendirecek

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin yarın Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendireceğini belirtti.

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AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamasında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Meclis'in yarın bilgilendirileceğini söyledi.

Özkan, "Ukrayna krizi ülkemiz açısından doğrudan sonuçları olan, bölgemizin barışı ve istikrarı açısından çok önemli. Bu anlamda ülkemiz açısından, bölgemizin barışı ve istikrarı açısından İç tüzüğün 59'uncu maddesi 2'nci fıkrasında kabine yani Dışişleri Bakanımız bu çerçevede yarın Meclis'i bilgilendirecek. Meclis bu hususta süreçler hakkında değerlendirmelerini yapmış olacak" dedi. 

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#TBMM#Mevlüt Çavuşoğlu#Cahit Özkan

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