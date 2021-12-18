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AK Partili Özhaseki: Kemal bey biraz sabrederse 1,5 yıl sonra seçim var

#Mehmet Özhaseki#AK Parti#Kılıçdaroğlu
AK Partili Özhaseki: Kemal bey biraz sabrederse 1,5 yıl sonra seçim var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısıyla ilgili, "Yenilen pehlivan güreşe bir türlü doymazmış. Kaçıncı kere yenildi, ben sayısını unuttum. Kemal bey biraz sabrederse 1- 1,5 yıl sonra seçim var. O zaman bir kez daha tıraşı gözünün önüne iner" dedi.

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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. AK Parti'nin Ankara Kızılcahamam'da yapacağı kamp hakkında Özhaseki, "AK Parti Genel Merkezi olarak yerel yönetimlerde örgütlenme biçimi olarak piramit gibi çalışıyoruz. Önce bütün bölge ve şehir sorumluları, yaz döneminde meclis kapandığında sorumlu oldukları şehirlere giderek vatandaşları dinlerler. Sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederler. Belediye başkanlarımızla ve teşkilatlarımızla konuşup raporlamalar yaparlar sonra da benim de katıldığım şehir turlarında özellikle belediyelerimizin mali yapısı, personel durumu ve mali yapıyı inceleriz daha sonra arkadaşlarımızı bölge toplantısında bir araya getiririz. Senenin sonunda da bütün arkadaşlarımızın katıldığı bir toplantı gerçekleştiririz. Cumhurbaşkanı'mızın açılış konuşması ile birlikte 3 gün kampımız başlamış olur. AK Parti olarak bizim yerel yönetimlerde birinci amacımız hizmet etmektir. Başkaları algı ile uğraşsınlar. Başkaları tanıtıma trilyonları döksünler. Biz bunlara dönüp bakmayız. Algı operasyonu yapanların yaptıklarının uçucu ve geçici olduğunu biliyorum. Önümüzdeki hafta sonunda Kızılcahamam'da bir araya geleceğiz. Toplantıda kurumlarımıza kurallarımızla ilgili uyarımız olacak" diye konuştu.

'CHP'LİLERİN YAPAMADIĞI İŞLERİN NASIL YAPILDIĞINI GÖRMELERİNİ ARZU EDERİM'

CHP'nin belediye çalıştayını neden Kayseri'de yaptığının sorulması üzerine Özhaseki, "Kayseri'ye neden geldiklerini aslında onlara sormak lazım. Niye Kayseri'yi tercih ettiler; bu konu da fikir yürütemem ancak isabetli bir karar olmuş. Arkadaşlar başta sayın genel başkan olmak üzere Kayseri'ye hoş gelmişler. Burada inşallah keyifli anlar geçirirler. Kayseri'den mutlu olarak ayrılırlar. 'Türkiye'de örnek belediyecilik yapılan, yıllardır eser ortaya konulan ve adeta devrim gibi bir değişim yaşanan şehir neresi' diye bakılırsa Kayseri'yi gösterebiliriz. CHP'nin 3 dönem belediye başkanlığının sona ermesinin ardından AK Parti'nin gelip şehrin tarihi eserler dışında her yerini değiştiği ortamı Kayseri'de görebilirler. Kendi dönemlerine ait şehrin yüzde 50'sinden fazlasının gecekondu olduğu birkaç tane elle tutulacak parkın olduğu ve o parkların da işgalli olduğu, altyapısının hiç olmadığı bir şehirden adeta Paris'le yarışacak bir şehir nasıl açığa çıktı; onu görmüş olurlar. Kabul ederlerse kendi dönemlerine ait park, sokak ve altyapının nereden nereye geldiği gösteren resimleri kendilerine göstermek isterim. Bunu yanlış anlarlar, diye de yapmıyorum. CHP'lilerin yapamadığı işlerin nasıl yapıldığını görmelerini arzu ederim. Biz Türkiye'de ilk stadyumu yapan ve kamuya borç getirmeyen belediyeyiz" dedi. 

'YENİLEN PEHLİVAN GÜREŞE DOYMAZMIŞ'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri'den yinelediği erken seçim çağrısıyla ilgili de Özhaseki, "Erken seçimi Kemal bey mi istiyor, vatandaş mı istiyor; orası şüpheli. Yenilen pehlivan güreşe bir türlü doymazmış. Kaçıncı kere yenildi, ben sayısını unuttum. Kemal beyin yapmaya çalıştığı; 'pandemi döneminde tedarik zincirinin koptuğu, iletişimin, ulaşımın sıkıntılı olduğu, üretim noktasında ufak tefek de olsa imalatçıların sıkıntı yaşadığı bir ortamda acaba bunu nasıl ranta çevirebiliriz, bundan nasıl oy devşiririz' derdi içindeler. Yeni asgari ücretle birlikte herkes işinde gücünde mutlu bir vaziyette çalışmaya devam ediyor. Kemal bey biraz sabrederse 1- 1,5 yıl sonra seçim var. O zaman bir kez daha tıraşı gözünün önüne iner" diye konuştu.

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#Mehmet Özhaseki#AK Parti#Kılıçdaroğlu

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