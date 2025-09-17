×
AK Partili Özdemir'den, CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına yalanlama

Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 19:44

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin, "Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili, İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin kendisiyle irtibata geçerek 'Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' iftirasında bulunmasını şiddetle reddediyorum." ifadesini kullandı.

Özdemir, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı'nın bugün yapmış olduğu açıklamada, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili, İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin kendisiyle irtibata geçerek 'Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' iftirasında bulunmasını şiddetle reddediyorum. Sayın Özgür Özel'i vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum."

Özel'in, daha önce Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada kapsamında, "32 saatlik video kaydı var" sözlerini hatırlatan Özdemir, "Milletin gözünün içine baka baka yalan söylemesine rağmen iki aydır herhangi bir belge sunamadığı gibi, bu konuda da müfteri olarak anılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

 

