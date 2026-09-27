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AK Partili Ömer Çelik'ten fon krizi açıklaması: Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecek

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Ömer Çelik#Fon Krizi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2026 10:38

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon krizi olarak adlandırılan sürecin ilk andan itibaren titizlikle takip edildiğini belirterek, her türlü usulsüzlükle tavizsiz mücadele edileceğini ve yanlış yapanların hesap vereceğini açıkladı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon krizine ilişkin yaptığı açıklamada, Türk ekonomisinde sistemik bir risk bulunmadığını vurgularken, olayların tüm boyutlarıyla açığa çıkarılacağını ve vatandaşların haklarının korunacağını bildirdi.

AK Partili Ömer Çelikten fon krizi açıklaması: Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları şöyle:

“AK Parti’miz her zaman “doğru”ların yanında “yanlış”ların karşısındadır. AK Parti’mizin “kuruluş felsefesi” ve “varlık sebebi” budur.

Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her bir maddesi ve detayı, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.

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Bu değerlendirmeleri yaparken temel ilkemiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın “sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır” ifadesidir.

Bu ilke çerçevesinde, her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele “tavizsiz” verilecektir.

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Fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır.

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Adalet Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın tam bir koordinasyon içinde kapsamlı çalışmaları, olayların tüm boyutlarını açığa çıkaracak, karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır.

Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir.

Finansal sistemimize ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk yoktur. Temellerimiz sağlamdır.

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Sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundur. Bu sorunun üzerine gidilirken, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, “benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacak” çalışmaları kapsamlı bir şekilde yapıyoruz.

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Tüm denetim kurumları görevinin başındadır. Şeffaflık, denetim ve hesap verilebilirlik ilkelerini koruyacak ve güçlendireceğiz. Milletimizin her alandaki emanetine sahip çıkma irademiz tamdır. Milletimizin emanetine sahip çıkarken hiçbir taviz, istisna ve kararsızlık söz konusu olamaz. 

AK Parti’mizde “siyasetimizin alfabesi” her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir.”

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#AK Parti#Ömer Çelik#Fon Krizi

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