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AK Parti'li Numan Kurtulmuş'tan yeni dönem vurgusu

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#Secim2023#İstanbul#TBMM
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 12:28

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin konuştu. Kurtulmuş, 'Seçimin sonuçlarının çok hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni bir döneme başlıyoruz. Yasamaya da önemli işler düşüyor. Güçlü bir şekilde yoluna devam etmek zorundadır.' dedi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Seçimin sonuçlarının çok hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni bir döneme başlıyoruz. Yasamaya da önemli işler düşüyor. Güçlü bir şekilde yoluna devam etmek zorundadır. Bu parlamentoda çok sayıda siyasi parti olacak. Farklı görüşlerin demokratik olgunluk içerisinde tartışıldığı, milletin iradesinin tecelli ilahı olan TBMM'ye de önemli işler düşüyor.
Bu Meclis yarıdan fazlasının yenilendiği bir Meclis'tir. Dinamizmiyle Türkiye'nin meselelerini ileriye taşımasını temenni ediyoruz. Fikirlerimiz farklı olacak, Türkiye'ye ilişkin hedeflerimiz farklı olacak ama gücü güçlü bir Türkiye idealinde birleşeceğiz. Bu parlamentonun Türkiye'nin ikinci yüzyılına layık olmasını temenni ediyorum.

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Bu Meclis'in oluşmasına katkı sağlayan milletimize de tercihinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.
Nasıl 2 seçimi güle oynaya yaptıysak bunlar da olağan işler. Şimdi Kabine'nin açıklanması ve Meclis'in belirlenmesi. Bugün sonuçlar yayınlanırsa perşembe yemin töreni olacaktır.

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#Secim2023#İstanbul#TBMM

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