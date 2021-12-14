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AK Partili Numan Kurtulmuş: Milletimizin gönüllerinden düşmemeyi başaracağız

#Numan Kurtulmuş#AK Parti#Ankara
AK Partili Numan Kurtulmuş: Milletimizin gönüllerinden düşmemeyi başaracağız

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Şimdi bizi çok daha zor bir süreç bekliyor. 2023'e kadar olan bu süre içinde gönüllerine girmeyi başardığımız milletimizin gönüllerinden düşmemeyi başaracağız" dedi.

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AK Parti'li Kurtulmuş, parti genel merkezinde Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından düzenlenen çalışma-eğitim kampında konuştu. Siyasetin 10'da 1'inin konuşma, 10'da 9'unun ise yapılanları anlatma olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "2023'te en büyük gücümüz, hükümetlerimiz döneminde yapılanları milletimize en iyi şekilde anlatmak. Ortaya konulan ve milletimize bir kez daha anlatılması, tanıtım ve medya alanındaki önemli çalışmaların başında geliyor. Yaptıklarımızı etkin bir şekilde anlatacağız. Bu anlamda her ilde, her ilçede neler yapıldığını tanıtım medya başkanlığımızda bunların verileri var. Bunların birebir vatandaşlarımıza anlatılarak tanıtımının yapılması sağlanacak" dedi.

Numan Kurtulmuş, sosyal medyayı en iyi kullanan partinin AK Parti olduğunu belirterek, "Sosyal medyanın her birisinde etkin bir şekilde var oluşumuzu daha da güçlendirmek mecburiyetindeyiz. Özellikle genç neslin sosyal medya üzerinden birçok konudan haberdar olduğu, oralardan fikirlerinin oluştuğu, o mecralar eğer iyi kullanılırsa her gün her an binlerce insanın katıldığı mitingler yapıyorsunuz anlamına gelir. Sosyal medyanın da fevkalade iyi kullanılmasını sağlamamız lazım" diye konuştu.

'GÖNÜLLERDEN DÜŞMEYECEĞİZ'

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AK Parti'li Kurtulmuş, sosyal medyanın ahlaki kurallar içinde kullanılması halinde çok değerli iletişim aracı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Bizim siyasetle öğrendiğimiz temel hususlardan birisi de şudur; ne yaparsanız yapın, ister konvansiyonel medyayı kullanın ister sosyal medyayı kullanın, ister çok gelişkin teknolojik araç ve gereçleri kullanın sonuçta iletişimin, tanıtımın en temel fonksiyonlarından biri yüz yüze iletişimdir. Hepsinden iyicesi bir gönle girmektir. İnsanların gönüllerine girmek için tabi ki tanıtımın bütün imkanlarından yararlanacağız ama insanlara daha fazla vakit vererek, yüz yüze iletişimimizi artırarak, onların sıkıntılarını, dertlerini, taleplerini, itirazlarını dinleyerek yüz yüze iletişimimizi çok kuvvetli hale getireceğiz. Özellikle 2023'ün en kilit meselesinin burası olduğu kanaatindeyim. AK Parti'nin gücü, Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumsal en önemli gücü, halkın gönlüne girmeyi başarmış olmasıdır. Halkın gönlüne girmeyi başardığı için halkın gönlüne girmeyi başardığınız için hep birinci parti olarak seçimlerden çıkıldı. Milletin gönlüne girildiği için milletin zihnine girildi ve milletin oyları alındı. Şimdi bizi çok daha zor bir süreç bekliyor. 2023'e kadar olan bu süre içinde gönüllerine girmeyi başardığımız milletimizin gönüllerinden düşmemeyi başaracağız. Gönüllerine girdiğimiz vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin gönüllerinden düşmemeyi başaracağız. Bu çok daha zor bir iştir. Emek, gayret ve samimiyet ister. İnsanlarla birlikte hemhal olmak ister velhasıl bu noktada hiç hata etmeyeceğiz, gönüllerden düşmeyeceğiz. Allah'ın izniyle milletin gönlünden düşmediğimizde takdirde 2023'te 2024'te AK Parti'nindir, Türkiye'dir. Türkiye'nin geleceği açıktır."

'AK PARTİ, DEVLET PARTİSİ DEĞİLDİR'

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Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin sadece Türkiye partisi olmadığını, mazlum ve mağdur halkların da partisi olduğunu söyleyerek, "AK Parti'nin temel özelliği; AK Parti devlet partisi değil AK Parti millet partisidir. Aradaki fark şudur; Türkiye'de devlet partilerini de gördük. 28 Şubat sürecini söyleyeceğim, 28 Şubat sürecinde ya da 12 Eylül'den sonraki dönemde o zaman iktidarda olanlar, Türkiye'de halkı tek tip hale getirmek için uğraşmadılar mı? Niçin 1 metrelik başörtüsü ile uğraştılar? Niye lise mezunlarının katsayısı ile uğraştılar? Niye sermayenin bir kısmını yeşil, bir kısmını başka renge boyayarak sermayedarlar arasında da girişimciler arasında da ayrımcılık yaptılar? Çünkü onlar devlet partisi zihniyeti ile hareket ediyor ve vatandaşı istediği gibi tornadan çıkmış tek tip vatandaş haline getirmek istiyorlardı. Devlet partilerinin özelliği budur. Bazı muhalefet söylüyor, 'Siz devlet partisi oldunuz'. Kimin devlet partisi olduğunu bu millet çok iyi bilir" dedi.

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#Numan Kurtulmuş#AK Parti#Ankara

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