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AK Parti'li Mehmet Ali Zengin, Leyla Şahin Usta'dan görevi devraldı

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#ANKARA#TBMM#Leyla Şahin Usta
AK Partili Mehmet Ali Zengin, Leyla Şahin Ustadan görevi devraldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 17:51

AK Parti'de İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Mehmet Ali Zengin, Grup Başkanvekili olan Leyla Şahin Usta'dan görevi devraldı.

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AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Leyla Şahin Usta, 2018 yılından bu yana yürüttüğü başkanlık görevi boyunca beraber çalıştığı herkese teşekkür ederek, "Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı bence oldukça da önemli bir yer. Burası pek çok politikanın şekillendiği, pek çok önemli noktaların, kanun çalışmalarının da temasının yapıldığı önemli bir görevi ifa ediyor. Bütün dünya gündeminin merkezinde olan bir başkanlık ve bir görevi devredeceğiz. 2018'den itibaren yaptığımız çalışmaların hepsini birer çıktı halinde yeni gelen başkanımızın önüne ışık tutması, yapılan çalışmalardan istifade etmesi için örnek olarak bırakıyoruz. Bundan sonrası için çok daha güzel başarıların, çok daha iyi işlerin yapılacağı bir başkanlık olacağından eminiz. Bir hukukçu olarak farklı bir misyonla da bakacaktır diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Mehmet Ali Zengin ise, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığının insan hakları ve yeni anayasa konusunda önemli bir başkanlık olduğunu vurgulayarak, "Bu noktada Leyla Başkanımızın ortaya sunduğu çıktılar ve çalışmalar gerçekten kelimelerle ifade edemeyeceğimiz düzeyde. Kendisine, ekibine ve çalışan uzman arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. Bunu daha üst noktalara çıkarmak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tevdi ettiği bu görevi hakkıyla ve layıkıyla yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

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#ANKARA#TBMM#Leyla Şahin Usta

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