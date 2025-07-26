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AK Partili meclis üyesi silahlı saldırıda öldürüldü

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#AK Parti#Balıkesir#Havran
AK Partili meclis üyesi silahlı saldırıda öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 00:50

Balıkesir'in Havran ilçesinde, AK Parti Havran Belediye meclis üyesi Mehmet Anıl Yüksel (33), uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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AK Parti Havran Belediye meclis üyesi Mehmet Anıl Yüksel, kaymakamlık binası arkasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Yüksel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Faillerin adalet önünde gereken cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Yüksel'in evli ve 1 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

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#AK Parti#Balıkesir#Havran

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