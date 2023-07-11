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AK Parti'li Meclis Üyesi Nedim Aslan'a saldırıda 4 gözaltı kararı

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#İzmir#Polis#Belediye
AK Partili Meclis Üyesi Nedim Aslana saldırıda 4 gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 12:47

Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi AK Parti'li Nedim Aslan'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin İzmir'de 4 şüpheli, gözaltına alındı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Burada bir iş yerine giden Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi Nedim Aslan, tabanca ile bacağından vuruldu; saldırgan kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslan'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Çalışma başlatan polis, şüpheli olarak K.T. (43), M.T. (30), A.T. (22) ve A.T.'yi (24) gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde; Nedim Aslan'dan alacakları olduğunu söyledikleri öğrenildi. Şüpheli M.T.'yi (34) arama çalışmaları ise sürüyor. (DHA)

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#İzmir#Polis#Belediye

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