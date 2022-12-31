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AK Partili Kurtulmuş'tan yeni yıl mesajı

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#AK Parti#Numan Kurtulmuş#Yeni Yıl
AK Partili Kurtulmuştan yeni yıl mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 12:36

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.

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AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, yeni yıl mesajında, 2022'nin birçok alanda zorluklarla mücadele edilen bir yıl olmanın yanında birçok müjdeli haberin gururunun da yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Kurtulmuş, 2023 yılı hedeflerine ilişkin, "Hizmet ve eser siyasetiyle büyük mesafe kat ettiğimiz AK Parti iktidarları olarak her alanda vesayeti sonlandırarak, aziz milletimizin özgüvenini yeniden inşa etmeyi başardık. Cumhuriyet'in 2'nci yüzyılıyla başlayacak yeni dönemin dünyada 'Türkiye Yüzyılı' haline dönüştürülmesi hedefi ile çalışmaya devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' dünyada sözü kuvvetli, gücü etkili bir Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. 2023 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, esenlik ve refah getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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#AK Parti#Numan Kurtulmuş#Yeni Yıl

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