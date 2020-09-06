AK Parti'li Kurtulmuş'tan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı’na tepki
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AB Konseyi Başkanı Michel'in açıklamalarına ilişkin, "Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye karşı havuç-sopa yöntemine başvuracaklarını söylemiş. Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir."
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel Türkiye’ye karşı havuç-sopa yöntemine başvuracaklarını söylemiş.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) September 6, 2020
Michel gibilerine hatırlatırız; hadlerini bilsinler.
Türkiye ne sopa ile korkutulacak, ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir.
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