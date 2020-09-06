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Gündem
AA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 11:20 | Son Güncelleme:

AK Parti'li Kurtulmuş'tan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı’na tepki

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AK Parti'li Kurtulmuş'tan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı’na tepki
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AB Konseyi Başkanı Michel'in açıklamalarına ilişkin, "Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: 

"Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye karşı havuç-sopa yöntemine başvuracaklarını söylemiş. Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir."

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