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AK Parti'li Kurtulmuş'tan '7 Şubat' paylaşımı

#AK PARTİ#Ankara#Numan Kurtulmuş
AK Partili Kurtulmuştan 7 Şubat paylaşımı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 'MİT kumpası' olarak bilinen 7 Şubat'a ilişkin sosyal medyadan yayımladığı mesajda, "Ülkemizin geleceği, milletimizin refahı için hedefimiz; yeniden Güçlü ve Büyük Türkiye'yi kurmaktır. AK Parti olarak milletimiz için durmadan çalışmaya devam edecek ve asla hiçbir vesayet odağına boyun eğmeyeceğiz" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Unutmadık! Çünkü unutulan hıyanet tekrarlanır. Güçlü ve büyük Türkiye yürüyüşümüzün önünü kesmek isteyenlerin ilk hamlelerinden biri 7 Şubat günü MİT operasyonu olmuştu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetiyle ülkemize ve milli birliğimize yapılan kalkışma bertaraf edilmişti. Yeniden büyük Türkiye hedefimizin gerçekleşmesine engel olmak isteyenler 7 Şubat'ta, 17-25 Aralık'ta, Gezi Kalkışmasında ve en son 15 Temmuz'da aziz milletimizin sağduyusunu, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkışını gördüler. Ülkemizin geleceği, milletimizin refahı için hedefimiz; yeniden Güçlü ve Büyük Türkiye'yi kurmaktır. AK Parti olarak milletimiz için durmadan çalışmaya devam edecek ve asla hiçbir vesayet odağına boyun eğmeyeceğiz" dedi.

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#AK PARTİ#Ankara#Numan Kurtulmuş

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