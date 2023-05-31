AK Partili Kurtulmuş, Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Kudüs Komisyonu Başkanı Ahmet Ömeri'yi parti genel merkezinde kabul etti. Şeyh İkrime Sabri, seçim sonuçlarının bütün İslam alemi için bir başarı olduğunu ve parlamentoda Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın sesinin bundan sonra daha yüksek çıkmasını temenni ettiklerini ifade etti. Ahmet Ömeri ise seçim başarısının dünyanın dört bir yanındaki bütün Müslümanları ferahlatarak, rahatlatarak ve coşkuyla kutladığı bir başarıya dönüştüğünü, insanları rahatlattığını belirtti.

Seçimin büyük bir zafer olduğunu ve Türkiye'nin büyük vizyonlarının halk tarafından tescil edildiği, 'Türkiye Yüzyılı' siyasi vizyonunda tescillendiği bir seçim olduğunu belirten Numan Kurtulmuş "Bizde seçim kampanyası boyunca hep; 'bu seçim batı dünyası başta olmak üzere dışarıdan takip ediliyor, Türkiye'nin karşıtları tarafından da takip ediliyor. Aynı zamanda Türkiye'yi seven, gözünü Türkiye'ye dikmiş olan başta mazlum ve masum Filistin halkı olmak üzere dünyanın dört bir tarafından mazlum milletler tarafından dört gözle izleniyor, takip ediliyor. Hatta İslam dünyasının dışındaki mazlum halklar tarafından da takip ediliyor. Sonucu merakla bekleniyor' diye söylüyorduk. Bunun nasıl hakikat olduğu da seçim sonrası dünyanın dört bir tarafındaki kutlamalarla bir kere daha teyit edilmiş oldu. Fas'tan Endonezya'ya, Kudüs'ten Balkanlar'a, Kafkaslardan Afrika'ya kadar halk sokaklara çıktı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bu büyük başarısını canı gönülden kutlamış oldu" dedi.

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