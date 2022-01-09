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AK Partili Kurtulmuş: Nasıl bir cumhurbaşkanı adayı belirleyecekleri konusunda birlikleri yok

#Numan Kurtulmuş#AK Parti#Ankara
AK Partili Kurtulmuş: Nasıl bir cumhurbaşkanı adayı belirleyecekleri konusunda birlikleri yok

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Dikkatle izlemeye çalışıyorum; herhangi bir konuda başta Türkiye'nin ikinci partisi olmak üzere karşı taraftaki ittifakın partilerinden herhangi bir proje duyan varsa söylesin. Daha nasıl bir cumhurbaşkanı adayı belirleyecekleri konusunda birlikleri yok" dedi.

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AK Partili Kurtulmuş, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen 'AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin 2021 yılını zor şartlara rağmen büyümeyle kapattığını söyledi. Kurtulmuş "Son dönemdeki özellikle döviz hareketliliğinden dolayı vatandaşımızın çektiği sıkıntıların, ortaya çıkan ekonomik zorlukların farkındayız. Şunu da söyleyeyim; muhalefetin farkında olduğundan çok daha fazla farkındayız. Vatandaşımızın bu sıkıntılarının giderilmesi için bütün kurumlarımız, bütün bakanlıklarımız titiz bir şekilde 24 saat çalışıyor ve inşallah bu süreçleri de aşacağız. Vatandaşımızı bu hayat pahalılığının altında ezdirmemek için mücadelemize de devam edeceğiz" dedi.

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'YAN YANA GELMEMEK İÇİN ÖZEL BİR GAYRET SARF EDİYORLAR'

Kurtulmuş, milletin muhalefetteki partilerden isteğinin iktidara geldiklerinde neler yapacaklarını anlatması olduğunu belirterek "Bir sürü parti yan yana, üst üste gelmişler. Aslında yan yana gelmemek için de özel bir gayret sarf ediyorlar. Yarın iktidarı bu millet size verdi; nasıl yöneteceksiniz? Terörle mücadeleniz nasıl olacak? Türkiye'deki sağlık sistemindeki işiniz ne olacak? Türkiye'nin sanayisinde ve özellikle milli savunma sanayisindeki gelecek perspektifiniz nedir? Bölge ülkeleri arasında Türkiye'yi getirmek istediğiniz yer nedir? Millete bir anlatın. Milletten oy almak projelerini, fikriyatını millete anlatmakla olur. Dikkatle izlemeye çalışıyorum; herhangi bir konuda başta Türkiye'nin ikinci partisi olmak üzere, karşı taraftaki ittifakın partilerinden herhangi bir proje duyan varsa söylesin" diye konuştu.

'CHP'NİN İÇİNDE DE FARKLILIKLAR ORTAYA ÇIKIYOR'

Kurtulmuş, 2023 yılında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin kendi adaylarının belli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 2023'te yeniden cumhurbaşkanı yapacağız. Sizin tercihiniz kim? O zaman ne diyorlar; seçimi getirin önce, yarın hemen söyleriz size. Fakat 'yarın sandık gelsin' diyorsunuz. Aday meselesine girince işler karışıyor. HDP'nin onay verdiği bir aday. Aynı zamanda İYİ Parti'nin onay verdiği bir aday. Aynı zamanda CHP'nin de benimseyeceği bir aday. Normal olanı, Türkiye'nin ikinci partisinin başındaki zatın cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. Olur veya olmaz bilmem. Ama 'aday belirleyin' denildiği zaman, bu sefer CHP'nin içinde de farklılıklar ortaya çıkıyor; filanca belediye başkanı mı olsun öteki mi olsun. Daha nasıl bir cumhurbaşkanı adayı belirleyecekleri konusunda birlikleri yok. Değiştirmek istediğiniz şeyin yerine ne koyacaksınız ve bunu kimle hangi kadroyla yapacaksınız, bunu milletin önüne koymanız lazım."

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise yaptığı kısa kapanış konuşmasında kampa katılanlara teşekkür etti.

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#Numan Kurtulmuş#AK Parti#Ankara

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