AK Partili Kurtulmuş: Millet İttifakı hüsran içinde

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TGRT Haber'de Ercan Gürses'in sorularını yanıtladı.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Büyük bir başarıdır ama seçim bitmemiştir. Katılımın yüksek olması önemlidir. Karar milletindir. Bize hep soruyorlardı, kazanırlarsa ne yapacaksınız? Söz de karar da milletindir. Millet ne diyorsa başka bir şey demedik. Bizim siyasi hareketimiz ne kadar zorluklarla karşılaşsın demokrasinin dışına çıkmamıştır. Bir kere daha milletimize teşekkür ediyoruz.

SİNAN OĞAN'LA TEMAS OLACAK MI?

Sinan Bey'i de tebrik etmek lazım. Sinan Oğan'a oy verenler neden oy verdi? Bu kitlenin temel özelliği milliyetçi, Türkiye'nin bölünmesine karşı olan bir kitleden bahsediyoruz. PKK'lı figürlerin ortaya çıkarak 'cezaevlerinin kapılarını kırarak tutsakları çıkaracağız' söylemlerinin büyük bir rahatsızlık oluşturduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ikinci turda tercihlerinin Türkiye Yüzyılı olacağını, Sayın Cumhurbaşkanımız olacağını düşünüyorum.

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HDP KİLİT ROLÜNÜ KAYBETTİ Mİ?

Seçim sonuçlarına baktığımız zaman Türkiye'de HDP'nin oyları düşmesi açısından önemli bir işaret. HDP'ye terörle aranıza mesafe koyun diyoruz. Biz yaptığımız zaman bu uyarıyı ciddiye almıyordu. Şimdi HDP'nin kendi seçmeni bunu söyledi. HDP'nin esas düşünmesi nokta burası. PKK, YPG terör örgütüdür diyebilmeleri lazım. Derler mi bilmiyorum. Kilit parti rolünü kendilerine benimsiyorlarsa halkı rahatlatacak adımlar atmaları lazım, terörle arasına mesafe koymaktır.

"YA SİZ SANDIKLARINIZDAN NE OY ALDIĞINIZI BİLMİYORSUNUZ"

En önemli maddelerimizden biri bu. Biz bir al-ver pazarlığında siyaset yapmadık. Ve başarılı olundu. İnşallah yeni bir 5 yıl karşımıza çıkacak ama henüz seçim bitmedi. Daha kolay bir daha yalın bir seçim var. 2. turu kesinlikle kazanacağız. Şimdi 2 seçenek var.

Kazandık diye manipüle eden sizsiniz. Ya siz sandıklarınızdan ne oy aldığınızı bilemiyorsunuz. Bir önceki seçimde Muharrem İnce'de aynı şeyi söylemişti. İnsan utanır ya. Sadece algı meselesi. Mesela o akşamki bu kışkırtmalarla sokaklar karışsa ne olacak?

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(Meral Akşener'in yüz ifadesi) İnsanların yüz ifadeleri üzerinden yorum yapmayı doğru bulmam. Masadan kalkması. Bütününe baktığımızda Millet İttifakının büyük bir hüsranlığını gösteriyor.

(Milletin karnı Togg'muş manşeti) İşte aymazlık orada. Bu bir aşağılama. Senin kafan çalışmıyor diyen bir manşettir bu. Sen deprem bölgesindekilere senin kafan gerici diyenler. Yobaz diyeceğimiz kafa bu kafadır. Kendine oy vermeyene makarna kafa diyebilen, kafası çalışmaz, kendisini seçkin görenler. Esas irfan sahibi olanlar milletin büyük çoğunluğudur.

Bu güruh Türkiye'yi temsil etmiyor.

Muhalefet bu şekilde devam edemez. Tek ortak noktaları Erdoğan karşıtlığıydı. Halk da hayır dedi. Birinci turun kesin sonucu budur.

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CHARLİE HEDDO DERGİSİNİN KAPAĞINA TEPKİ

Bu dergilerin hepsi ağızlarını açtığında demokrasiyi savunuyoruz diyorlar. İşte demokrasi ortada, saygı duyun. Bunlar iç dünyalarındaki Türkiye, Erdoğan, İslam düşmanlığının dışa vurumudur.

VEKİLLERDEN KABİNEYE BAKAN GİRECEK Mİ?

Cumhurbaşkanımızın tercihidir.