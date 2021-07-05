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AA
Haber Giriş: 05.07.2021 - 12:41 | Son Güncelleme:

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 1993'te Sivas ve Başbağlar'da hayatını kaybedenleri andı

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 1993'te Sivas ve Başbağlar'da hayatını kaybedenleri andı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ''1993 yılının iki derin acısı Sivas ve Başbağlar katliamlarını, yıldönümlerinde hüzünle ve ibretle hatırlarken, vefat edenleri rahmetle yad ediyoruz'' dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:
''1993 yılının iki derin acısı Sivas ve Başbağlar katliamlarını, yıldönümlerinde hüzünle ve ibretle hatırlarken, vefat edenleri rahmetle yad ediyoruz.
Milletimizi etnik köken veya mezhep farklılığı yüzünden ayrıştırarak kaosun tohumunu ekenleri bugün de lanetliyoruz.
Acıların yol açtığı ağır tecrübeyle, toplumsal barış ve kardeşliğimiz için hukuk devleti ve eşit yurttaşlık bilincinin önemini bir kez daha vurguluyoruz.''

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 1993te Sivas ve Başbağlarda hayatını kaybedenleri andı

 

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