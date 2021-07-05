AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 1993'te Sivas ve Başbağlar'da hayatını kaybedenleri andı

Twitter hesabından açıklama yapan Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

''1993 yılının iki derin acısı Sivas ve Başbağlar katliamlarını, yıldönümlerinde hüzünle ve ibretle hatırlarken, vefat edenleri rahmetle yad ediyoruz.

Milletimizi etnik köken veya mezhep farklılığı yüzünden ayrıştırarak kaosun tohumunu ekenleri bugün de lanetliyoruz.

Acıların yol açtığı ağır tecrübeyle, toplumsal barış ve kardeşliğimiz için hukuk devleti ve eşit yurttaşlık bilincinin önemini bir kez daha vurguluyoruz.''

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