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AK Partili Köse Hürriyet’e açıkladı: Ankara’ya talibim

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#AK Parti#Ankara#Murat Köse
AK Partili Köse Hürriyet’e açıkladı: Ankara’ya talibim
Murat Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 07:00

AK Parti’nin başkentte kimi aday göstereceği merak edilirken, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, niyetini ilk kez Hürriyet’e açıkladı. Köse, “Ankara’ya talibim” dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na resmen talip olan Köse, Hürriyet’e yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “AK Parti Grup Başkanvekili olarak 3.5 yıldır görevimize devam ediyoruz. ‘ABB tarafından ne yapıldı ne yapılmadı?’ analiz ediyoruz ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu süreçte doğal olarak ‘Aday mısınız?’ diye soruyorlar. Bizim parti geleneğimiz çok böyle adaylık üzerinden değil de daha çok genel merkezin değerlendirmesi ve o değerlendirme çerçevesinde görev verme şeklinde yürüyor. Bir sonraki hafta aşağı yukarı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız belli olacak. Ben de bu çerçevede kendi niyetimi ifade etmek istiyorum.

Allah nasip ederse Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına talip olduğumu ifade ediyorum. Ankara’ya talibim. Tabii siyaset iddia işi, bir iddianız olacak. Hizmet ve eser üretme konusunda bizi geçen kimse yok.

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BAŞKENT PIRILTISINI KAYBETTİ

Mamak’ta 174 başlıkta hizmet ürettik, iş ürettik, proje ürettik. Mamak’ta yaptığımız bu güzel eserlerin benzerlerini tüm Ankara’daki hemşehrilerimin hizmetine sunmak istiyorum. Şu anda Ankara pırıltısını, enerjisini kaybetmiş bir şehir. Sorunlar ve ihtiyaçlar çözülmediği için sıkıntılar birikerek yumak haline geldi. 31 Mart akşamı Ankara’yı yeniden hizmet eserleriyle buluşturacağımıza ben inanıyorum. Projelerimizle inşallah seçimlere hazırlanıyoruz. 22 yıldır teşkilatta çalışıyorum.”

 

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#AK Parti#Ankara#Murat Köse

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