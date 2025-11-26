AK Parti'li komisyon üyelerinden 'rapor' toplantısı

Haberin Devamı

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 17'nci toplantısında alınan karara göre; komisyonun hazırlayacağı nihai rapor ile ilgili siyasi partilerin teklif ve görüşlerinin 28 Kasım Cuma gününe kadar TBMM Başkanlığı'na bildirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda AK Parti'nin komisyon üyeleri TBMM'de bir araya geldi.

YAYMAN: RAPORUMUZU ÇALIŞACAĞIZ

İmralı'yı ziyaret eden heyet arasında bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, toplantı öncesi basın mensuplarının sorusu üzerine, "Ayak üstü bir açıklama yapmıyoruz. İmralı konusuyla ilgili bir açıklama yok. Toplantıda raporumuzu çalışacağız" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlık ettiği toplantıda, AK Parti'nin komisyona sunacağı rapor ele alındı.

TOPLANTI SONA ERDİ

Yaklaşık 3 saat süren toplantı sona erdi. Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.