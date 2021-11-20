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AK Partili Kılıç’a veda

#İmran Kılıç#Cenaze#Tören
AK Partili Kılıç’a veda

Tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi.

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TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Kılıç’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti genel başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin grup başkanvekilleri ile parti yöneticileri, bazı eski bakanlar, milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.

ÜSLUBU NEZAKET İÇİNDEYDİ

Şentop, törende yaptığı konuşmada, “Sözleri ve üslubu ile nezaket içerisinde bir arkadaşımızdı” dedi. Kılıç’ın cenazesi daha sonra Kahramanmaraş’a götürüldü. Buradaki cenaze törenine ise ailenin yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile çok sayıda kişi katıldı.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE: HİZMETLERİNİ ŞÜKRANLA YAD EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için yayınladığı taziyede, “Ülkemize ve milletimize hizmetlerini daima şükranla yâd edeceğimiz kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine, Kahramanmaraşlılara ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

AK Partili Kılıç’a veda


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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün cuma namazını Hz. Ali Camisi’nde kıldı. Erdoğan’a İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdüreceği Vahdettin Köşkü’ne geçti.

 

 

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#İmran Kılıç#Cenaze#Tören

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