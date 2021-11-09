AK Partili Kavuncu'dan şehit yakınına küfreden Türkkan'a tepki: 'Meclisi'te durduğu her an, aziz milletimize hakarettir"

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Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkkan'ı Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesi nedeniyle şiddetle, nefretle kınadığını ve lanetlediğini ifade etti.

Türkkan'ın, TBMM'de yeri olamayacağını söyleyen Kavuncu, "Şehitler ve gazilerin omuzlarında yükselen bir devletin meclisinde durduğu her an, aziz milletimize hakarettir, zulümdür." dedi.

Şehidin aziz hatırasına yönelik bu çirkin saldırının, milletin tamamına yapıldığını dile getiren Kavuncu, "Sicili bozuk bu küfürbazın bu yaptığı ilk vukuatı da değildir, son vukuatı da olmayacaktır. Geçen sene şehit Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk'ün kıymetli babaları Gazi Meclisimizi ziyaret etmişti. Bu durumu gören bu kişi hemen telefonuna sarılarak resim çekmiş, 'Kim bu sarıklı cübbeli?' diye tweet atmıştı. Provokasyonuna alet etmek istediği kişinin kim olduğu anlaşılınca da geri adım atarak tweetini silmişti." diye konuştu.

Kavuncu, "Onu aklamaya çalışan, sırtını sıvazlayan, destek olan hatta bu durumu görmezden gelen herkes yapılan edepsizliğe ortak olmuş demektir. Bu aziz ve necip millete parmak sallayan, milleti hor görüp aşağılayan, daha da ileri gidip, utanarak söylüyorum, anasına bacısına söven bu densiz, bu hadsiz, siyaset tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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Bu durum karşısında sergilenecek tavrın da herkesin gerçek yüzünü ortaya çıkaracağını belirten Kavuncu, "Bu süreç adeta bir turnusol kağıdı görevi görecek ve herkesin nerede durduğunu gösterecektir." ifadelerini kullandı.