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AK Partili Kasapoğlu'ndan Rum tarafına 'Barcelona' tepkisi: Çocukların hayallerine dikenli tel çekiyorlar

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#KKTC#Futbol#Barcelona
AK Partili Kasapoğlundan Rum tarafına Barcelona tepkisi: Çocukların hayallerine dikenli tel çekiyorlar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 12:25

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu; dünya devi Barcelona’nın KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da planladığı gençlik futbol kampının Rum kesiminin baskısıyla iptal edilmesine tepki gösterdi. Çocukların futbol tutkusunun kimseye tehdit oluşturamayacağını vurgulayan Kasapoğlu, "Çocukların hayallerine dahi dikenli tel çekmek için uğraş veren bu ilkel zihniyeti kınıyorum" diyerek Türkiye'nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu belirtti.

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Dünya futbolunun önde gelen kulüplerinden Barcelona’nın KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da düzenlemeyi planladığı gençlik futbol akademi kampı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Rum kurumlarının yoğun baskıları neticesinde takvimden çıkarıldı.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu Rum tarafına tepki gösterirken; ‘çocukların futbol tutkusunun kimse için bir tehdit olmayacağının’ altını çizdi.

AK Partili Kasapoğlundan Rum tarafına Barcelona tepkisi: Çocukların hayallerine dikenli tel çekiyorlar

KKTC’nin daima yanında olduklarını vurgulayan Kasapoğlu sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

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“Rum tarafı yine aklı selimi aşırılıkçı odakların ihtiraslarına kurban etmiştir. Çocukların hayallerine dahi dikenli tel çekmek için uğraş veren bu ilkel zihniyeti kınıyorum!

Adanın güneyi, KKTC’nin küresel sivil toplumla kurduğu güçlü bağları ‘diplomasi surlarında açılan bir gedik’ olarak görme hatasından vazgeçmelidir.

Çocukların futbol tutkusu kimse için bir tehdit olamaz!

Aksine; ortak bir geleceğe açılan kapı, diplomasiye ilham veren bir fırsat penceresidir.

KKTC’nin daima yanındayız. Meşru haklarının savunucusu olmaya devam edeceğiz”

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#KKTC#Futbol#Barcelona

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