AK Partili Kasapoğlu'ndan Rum tarafına 'Barcelona' tepkisi: Çocukların hayallerine dikenli tel çekiyorlar

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Dünya futbolunun önde gelen kulüplerinden Barcelona’nın KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da düzenlemeyi planladığı gençlik futbol akademi kampı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Rum kurumlarının yoğun baskıları neticesinde takvimden çıkarıldı.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu Rum tarafına tepki gösterirken; ‘çocukların futbol tutkusunun kimse için bir tehdit olmayacağının’ altını çizdi.

KKTC’nin daima yanında olduklarını vurgulayan Kasapoğlu sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

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“Rum tarafı yine aklı selimi aşırılıkçı odakların ihtiraslarına kurban etmiştir. Çocukların hayallerine dahi dikenli tel çekmek için uğraş veren bu ilkel zihniyeti kınıyorum!

Adanın güneyi, KKTC’nin küresel sivil toplumla kurduğu güçlü bağları ‘diplomasi surlarında açılan bir gedik’ olarak görme hatasından vazgeçmelidir.

Çocukların futbol tutkusu kimse için bir tehdit olamaz!

Aksine; ortak bir geleceğe açılan kapı, diplomasiye ilham veren bir fırsat penceresidir.

KKTC’nin daima yanındayız. Meşru haklarının savunucusu olmaya devam edeceğiz”

Gözden Kaçmasın Rum baskısı üzerine Barcelona KKTC kampını iptal etti Haberi görüntüle