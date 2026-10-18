AK Partili Kasapoğlu: Ülkemizin her bir karışı çok özel zenginliklerle dolu

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Manisalılar Platformu tarafından Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda ‘İzmir’de Manisa Kültür ve Sanat Festivali’ düzenlendi. Festivale İzmir Valisi Süleyman Elban, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş, partililer, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Festivalin açılış konuşmasını yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, festivalin kapsamlı, geniş katılımlı, heyecanı ve şenliği yüksek bir organizasyon olduğunu söyledi. Manisa Valisi Vahdettin Özkan da İzmir ile Manisa’nın bir elmanın iki parçası olduğunu, Manisa’nın İzmir'e, İzmir'in birçok ilçesinden daha yakın olduğunu söyledi.

‘HER İLİMİZ ÇOK FARKLI GÜZELLİKLERİ BÜNYESİNDE BARINDIRIYOR’

Festivali değerlendiren önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Güçlü bir medeniyetin evlatlarıyız. Çok özel bir coğrafyada, şehit kanlarıyla sulanmış bir vatanda eşsiz bir hazine bizlere emanet. Ülkemizin her bir karışı çok özel zenginliklerle dolu. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle bu zenginlikler çok kıymetli. Bu değere emanet gözüyle bakıyoruz. Her bir ilimiz çok farklı güzellikleri bünyesinde barındırıyor. İzmir, Türkiye'nin çok özel bir şehri. Manisa, tüm hemşehrileriyle İzmir'e, ülkeye değer katıyor. Bornova'da Manisa'nın tarihini, kültürünü, sanatını, gastronomisini çok özel şekilde sunan bir festival var. Bu zenginlikleri daha güçlü şekilde anlatmamız, tanıtmamız ve geleceğe taşımamız gerekiyor" diye konuştu

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