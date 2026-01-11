AK Partili Kasapoğlu, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutladı

Haberin Devamı

Ziyaretinde gazetecilik mesleğinin toplumun tüm kesimlerinin gerçeğe ulaşma hakkının teminatı olduğunun atını çizen Kasapoğlu, “Kamuoyunun vicdanını temsil eden, zor zamanlarda daha da kıymetli hale gelen bu mesleği onurla sürdüren yerelden ulusala tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü yürekten kutluyorum” diyerek meslek çalışanlarının bu özel gününü tebrik etti.

"GAZETECİLER TOPLUMUN HAFIZASINI TUTAN İNSANLARDIR"

Dr. Kasapoğlu konuşmasının devamında; “Gazetecilik masa başında biten bir iş değildir. Kimi zaman bir deprem enkazının başında, kimi zaman bir adliye koridorunda, kimi zaman da bir köy okulunun bahçesinde, soğukta, sıcakta, gecenin bir vakti ya da sabahın erken saatinde büyük bir sorumlulukla fedakârlık ve hakikat arayışıdır. Hep aynı amaçla: İnsanların ne olup bittiğini doğru şekilde bilmesi için… Bu yüzden gazeteciler sadece haber yapan değil, toplumun hafızasını tutan insanlardır. Gazeteciler, toplumun gören gözü, işiten kulağıdır.

Son dönemde TBMM’de yürüttüğümüz Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu çalışmalarında da bunu çok net gördük. Sahada yaşananları, ailelerin sesini, engelli vatandaşlarımızın günlük hayatta karşılaştığı görünmez engelleri kamuoyuna taşıyan yine sizler oldunuz. Hem sahadaki hem de toplantılarımızdaki sesimizi ve sözümüzü dijital dünyaya taşıyan, engelli kardeşlerimizin taleplerini gündeme getiren ve hazırladığımız "erişilebilirlik" vizyonunu toplumun her kesimine ulaştıran siz değerli gazeteciler, bu hak mücadelesinin en önemli paydaşlarındansınız.

“Engel bireyde değil, kaldırımlardadır” derken aslında bir zihniyet değişiminden söz ediyoruz. Bu değişimin toplumda karşılık bulabilmesi için de güçlü, özgür ve sorumluluk sahibi bir basına ihtiyacımız var. Sizlerin yaptığı her haber, attığınız her başlık, çektiğiniz her kare bu dönüşümün bir parçası.

Bu vesileyle; meslek onurunu her şeyin üzerinde tutan, zor şartlar altında dahi meslek onurunu koruyan, haber verme görevini haktan ve hakikatten ayırmayan tüm basın çalışanlarına teşekkür ediyorum. Görevi başında hayatını kaybeden gazetecilerimizi rahmetle anıyor; kalemini, kamerasını ve mikrofonunu halkın hizmetine sunan herkese sağlık, kolaylık ve başarı diliyorum.” Diyerek sözlerini tamamladı.