AK Parti’li Karaaslan: Ülkenin meçhule sürüklenmesine asla fırsat vermeyeceğiz

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AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, 14 Mayıs milletvekilliği seçimleri için temayül yoklaması yaptı. Kadir Has Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yoklamaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve parti üyeleri katıldı.



Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bugün AK Parti'mizin gelenekselleşen, bir coşkuya dönüşen temayül yoklamalarında, yine gönlümüzde aynı coşkuyu yaşarken aynı zamanda yasımızı tutuyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılındaki hedeflerimize ulaşma gayretimizi tamamlayacağına inandığımız çok önemli bir eşik olduğunu gördüğümüz 14 Mayıs seçimleri için bugün bir aradayız. O seçimlerde, Kayseri'mizi temsil edecek çok değerli aday adaylarımız var" diye konuştu.



'TEKNOLOJİYİ EN YOĞUN ŞEKİLDE KULLANIYORUZ'



Seçimlerin önemine değinen Karaaslan, "Bizler bu ülkenin meçhule sürüklenmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkenin ortak hedefleri doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olmanın bilinciyle, omuzlarımızda yalnızca bugünün değil, geleceğin ve tarihin sorumluluğunda yaşayan kadrolar olarak bugün ne için burada olduğumuzun bilincindeyiz. 14 Mayıs seçimleri sonrası, aynen bugün başladığımız gibi kolları sıvayıp hangi çalışmalarımızı hayata geçireceğimizin, 11 şehrimizdeki acıları nasıl hafifleteceğimizin ve bu konudaki çözümlerin her birine ortak olmak bilinciyle, 'Ben de varım' diyenleriz. Bu noktada temayülümüzü dijital olarak ikinci kez gerçekleştiriyoruz. Dijital Türkiye vizyonu çerçevesinde AK Parti olarak yine Türkiye'de bu anlamda tek ve öncü siyasi parti olarak teknolojiyi en yoğun şekilde kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.