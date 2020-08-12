AK Partili kadınlardan Dilipak’a 81 ilde suç duyurusu

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, dün düzenlediği basın toplantısında, Dilipak hakkında yargıya başvurduklarını belirterek şunları söyledi:

“Kadınlara yönelik ayrımcılık ırkçılıktan beterdir diyen AK Parti Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük kadın örgütünü kurmuştur. AK Parti, kadına şiddetle mücadelede bugüne kadar çok önemli düzenlemeleri hayata geçirmiştir. AK Kadın hareketi asla bir feminist hareket değildir. AK Kadınlar hiç kimse tarafından, AK Partili, AKP’li gibi ayrıştırılamaz. AK Kadınlar dürüst, ahlaklı, vatanseverlerden oluşmaktadır. Hiç kimse küfürle kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz. Sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen gazeteci ve sosyal medya fenomenlerinin karşısında asla susmadık, susmayacağız.

Kadınlarımıza yönelik ağır hakaretli içerik artık teşkilatımızda bardağı taşıran son damla olmuştur. Genel merkezimiz, köşe yazarı Abdurrahman Dilipak’ın, AK Partili kadınlara dönük hakaret ve çirkin yakıştırmaları nedeniyle yargıya başvurmuştur.”

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlıkları da dün yaptıkları açıklamalarla, Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.