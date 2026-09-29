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AK Partili İnan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Sen asil duruşlardan anlamazsın

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#AK Parti#Eyüp Kadri İnan#Özgür Özel
AK Partili İnandan Özgür Özele sert tepki: Sen asil duruşlardan anlamazsın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 11:55

AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadri İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert eleştirilerde bulunarak, "Kendi içindeki soygunculara tek kelime edemeyen sen, ancak hırsızların, rüşvetçilerin ve karanlık odakların esiri ve eseri olursun" dedi.

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AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadri İnan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. İnan, "Sen asil duruşlardan anlamazsın Özgür Özel, çünkü siyasi mayanda yok. Senin kariyerin, yanındaki yolsuzluklara ve irtikâpa sessiz kalarak koltuk kapma hikâyelerinden ibaret." dedi.

AK Partili İnandan Özgür Özele sert tepki: Sen asil duruşlardan anlamazsın

AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadri İnan’ın açıklamaları şöyle:

Büyük davalar şahısların kusurlarıyla değil, o kusurlara karşı gösterilen tavizsiz duruşla yücelir.

Sen asil duruşlardan anlamazsın Özgür Özel, çünkü siyasi mayanda yok.

Senin kariyerin, yanındaki yolsuzluklara ve irtikâpa sessiz kalarak koltuk kapma hikâyelerinden ibaret.

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AK Partili İnandan Özgür Özele sert tepki: Sen asil duruşlardan anlamazsın

Kendi içindeki soygunculara tek kelime edemeyen sen, ancak hırsızların, rüşvetçilerin ve karanlık odakların esiri ve eseri olursun.

Sen git, cevapsız kalan sarhoş aramalarının ve elinden kayıp giden şehirlerin paniğiyle kendi belediye başkanlarının kapısında yalvarmaya devam et.

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