AK Partili İnan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Sen asil duruşlardan anlamazsın

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AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadri İnan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. İnan, "Sen asil duruşlardan anlamazsın Özgür Özel, çünkü siyasi mayanda yok. Senin kariyerin, yanındaki yolsuzluklara ve irtikâpa sessiz kalarak koltuk kapma hikâyelerinden ibaret." dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadri İnan’ın açıklamaları şöyle:

Büyük davalar şahısların kusurlarıyla değil, o kusurlara karşı gösterilen tavizsiz duruşla yücelir.

Sen asil duruşlardan anlamazsın Özgür Özel, çünkü siyasi mayanda yok.

Senin kariyerin, yanındaki yolsuzluklara ve irtikâpa sessiz kalarak koltuk kapma hikâyelerinden ibaret.

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Kendi içindeki soygunculara tek kelime edemeyen sen, ancak hırsızların, rüşvetçilerin ve karanlık odakların esiri ve eseri olursun.

Sen git, cevapsız kalan sarhoş aramalarının ve elinden kayıp giden şehirlerin paniğiyle kendi belediye başkanlarının kapısında yalvarmaya devam et.

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