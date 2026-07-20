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AK Partili İnan'dan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümünde İsrail’e sert mesaj

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#Eyyüp Kadir İnan#Kıbrıs Barış Harekâtı#AK Parti
AK Partili İnandan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümünde İsrail’e sert mesaj
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 11:57

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda,  İsrail’e ve Kıbrıs üzerinden yeni denklemler kurmaya çalışan çevrelere tepki gösterdi. İnan, “52 yıl önce Barış Harekâtı’yla verilen mesaj bugün de geçerlidir. Türk milleti, soydaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacaktır.” dedi.

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AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın, katliamlara karşı insanlığın yanında duran ve Kıbrıs Türk halkının var olma hakkını koruyan bir barış müdahalesi olduğunu belirten İnan, Kıbrıs’ın Türkiye’nin tarihi, ortak hafızası ve kardeşliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

AK Partili İnandan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümünde İsrail’e sert mesaj

“KIBRIS, ÜZERİNDE STRATEJİ ÜRETİLECEK SAHİPSİZ BİR ADA DEĞİLDİR”

Doğu Akdeniz’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dışarıda bırakmaya yönelik yapılan hesaplara sert tepki gösteren İnan, şunları kaydetti:

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“52 yıl sonra; Doğu Akdeniz’i kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmek isteyen işgalci İsrail’e ve Kıbrıs üzerinden Doğu Akdeniz’de yeni denklemler kurmaya çalışanlara bir kez daha hatırlatıyoruz: Kıbrıs, üzerinde strateji üretilecek sahipsiz bir ada değildir.”

Kıbrıs Barış Harekâtı’yla verilen mesajın bugün de geçerliliğini koruduğunu ifade eden İnan, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, haklarını ve geleceğini koruma konusundaki kararlılığının tam olduğunu belirtti.

“TÜRK MİLLETİ SOYDAŞLARINI ASLA YALNIZ BIRAKMAZ”

İnan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türk milleti, soydaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacaktır. Doğu Akdeniz’de barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz bağ, dün olduğu gibi bugün de yarın da varlığını sürdürecektir. Kıbrıs Türkü’nün haklı davası, bizim davamızdır.”

AK Partili İnandan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümünde İsrail’e sert mesaj

KIBRIS DAVASININ KAHRAMANLARINI ANDI, NİHAT İLHAN'I, CENGİZ TOPEL'İ, RAUF DENKTAŞ'I HATIRLATTI

Eyyüp Kadir İnan, mesajının sonunda Kıbrıs davasının kahramanlarını ve şehitlerini rahmetle yâd ederek şu değerlendirmede bulundu:

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“Bu anlamlı yıl dönümünde; Kıbrıs davasının hafızasına kazınan acıların en sarsıcı tanığı Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın şehit edilen eşi Mürüvet İlhan’ı, evlatları Murat, Kutsi ve Hakan’ı; Kıbrıs semalarında vatanı uğruna şehadete uçan Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i, Kıbrıs Türk halkının efsanevi lideri Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ve dava uğruna can veren tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.”

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#Eyyüp Kadir İnan#Kıbrıs Barış Harekâtı#AK Parti

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