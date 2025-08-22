×
AK Parti'li ilçe başkanı kaza kurşunuyla hayatını kaybetti

#Düzce#AK Parti#İlçe Başkanı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2025 16:12

Arkadaşı tarafından vurulan AK Parti'li ilçe başkanı Eren Tunçel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Düzce'de tabanca ile vurulan AK Parti Cumayeri Gençlik Kolları Başkanı Eren Tunçel (23), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Cengizhan T., arkadaşı olan Eren Tunçel'i yanlışlıkla vurduğunu iddia etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumayeri ilçesine bağlı Hamascık köyünde meydana geldi. Eren Tunçel, arkadaşı Cengizhan T. ile birlikte bağ evine gitti. İddiaya göre; havaya açılan ateş sırada tutukluk yapan tabancadan çıkan kurşun, Eren Tunçel'in göğsüne isabet etti.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından Cumayeri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Tunçel, kurtarılamadı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Cengizhan T., ifadesinde; tutukluk yapan tabancasının kazara ateş alması sonucu Tunçel'i vurduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Cengizhan T. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

