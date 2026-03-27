AK Partili ilçe başkanı hayatını kaybetti

AK Parti Evciler İlçe Başkanı Ali Dede Savaş, kalp krizi sonucu Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Burada müdahale edilen Ali Dede Savaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Savaş'ın cenazesinin cuma namazının ardından ilçedeki aile kabrine defnedileceği öğrenildi.

Ali Dede Savaş'ın vefatının ardından AK Parti İl Başkanlığı'ndan yayımlanan taziye mesajında, "Evciler İlçe Başkanımız Ali Dede Savaş'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Teşkilatımıza uzun yıllar emek vermiş, dava bilinci ve fedakarlığıyla gönüllerde yer edinmiş kıymetli başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" denildi