AK Partili İBB meclis üyesi kadınlardan Lütfü Türkkan tepkisi

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Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde meclis üyeleri adına açıklamayı Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü yaptı.

Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyine yönelik davranışı ve kız kardeşine karşı sarfettiği sözleri "iğrenç" olarak niteleyen Döğücü, şunları söyledi:

"Bu küfür, yalnızca bir şahsa basit bir öfke anında söylenmiş bir söz değildir. Bunun çok ötesindedir. Bu küfür, Türk milletinin tüm aziz şehitlerine, gönderlerde şan ve şerefle dalgalanan bayrak hassasiyetimize, evladının mezarı başında yaşlı gözlerle dua eden şehit annelerine edilmiştir. Bu küfür, mukaddes vatanımızı her daim müdafaa etmiş ecdadımıza, Sakarya'da, Anafartalar'da, 15 Temmuz'da şehir meydanlarında milletin ve devletin onurunu tüm karanlık odaklara karşı ayakta tutan tüm vatanseverlere edilmiştir."

Türkkan'ın, partisinin grup başkanvekilliği görevinden alınmasını "milleti kandırmak için yapılmış bir göz boyama olduğunu" ifade eden Döğücü, Türkkan'ın ihraç edilmesi gerektiğini kaydetti.

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Millet İttifakı'nın olay karşısında sessiz kaldığını dile getiren Döğücü, şöyle konuştu:

"Bu terbiyesiz siyaset müsveddesinin mensubu olduğu siyasi partinin genel başkanı kendine "Abla" dedirterek PR çalışması yaptırırken, bir şehidin ablasına edilen küfrü içine sindirecek genişliğe nasıl ve ne şekilde sahip olmuştur? Milliyetçilik kılıfıyla yola çıkan bir partinin geldiği bu nokta Türkiye siyasetinin itibarına gölge düşürmüştür. Bu lekeyi bir an önce ya sorumluları temizlemelidir ya da millet gereğini yapacaktır. Nereden geldiğini iyi bildiğimiz talimatlarla adeta üç maymunu oynayan Millet İttifakı bunun bedelini en yakın zamanda demokratik zeminde ödeyecektir."

Döğücü, Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için tüm siyasi parti gruplarının devreye girerek hukuk özelinde gereğini yapmasını istediklerini sözlerine ekledi.