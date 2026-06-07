AK Partili Hayati Yazıcı: Yeni anasaya referandumla yapılacak

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Toplantının açılışında konuşan Hayati Yazıcı, yeni anayasaya referandum ile karar verileceğini kaydederek özetle şunları söyledi:

“Yeni anayasa talebi herhangi bir siyasi partinin değil, doğrudan milletimizin talebidir. Bizler Yeni anayasa çalışmalarını bir siyasi polemik alanı değil, milletimizin tarihi bir sorumluluğu olarak görüyoruz. Tüm siyasi partilerin bu meseleye ön yargılardan uzak yapıcı bir anlayışla yaklaşması gerektiğine inanıyoruz. Anayasa yapmak, milletimize ait tekel bir haktır. Toplumun tüm kesimlerinin doğrudan ve dolaylı yöntemlerle katılımıyla yapılacak anayasa için son sözü yine millet söyleyecek, yani referandumla hayat bulacaktır. Ülkemizi, Türkiye’nin ikinci yüzyılına yakışacak olan yeni bir anayasaya kavuşturmak önemli hedeflerimiz arasındadır.”