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AK Partili Hayati Yazıcı: Yeni anasaya referandumla yapılacak

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#AK Parti#Anayasa#Yeni Anayasa
AK Partili Hayati Yazıcı: Yeni anasaya referandumla yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 07:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı’nın başkanlığında AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı Akdeniz Bölge Toplantısı gerçekleştirildi.

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Toplantının açılışında konuşan Hayati Yazıcı, yeni anayasaya referandum ile karar verileceğini kaydederek özetle şunları söyledi:

“Yeni anayasa talebi herhangi bir siyasi partinin değil, doğrudan milletimizin talebidir. Bizler Yeni anayasa çalışmalarını bir siyasi polemik alanı değil, milletimizin tarihi bir sorumluluğu olarak görüyoruz. Tüm siyasi partilerin bu meseleye ön yargılardan uzak yapıcı bir anlayışla yaklaşması gerektiğine inanıyoruz. Anayasa yapmak, milletimize ait tekel bir haktır. Toplumun tüm kesimlerinin doğrudan ve dolaylı yöntemlerle katılımıyla yapılacak anayasa için son sözü yine millet söyleyecek, yani referandumla hayat bulacaktır. Ülkemizi, Türkiye’nin ikinci yüzyılına yakışacak olan yeni bir anayasaya kavuşturmak önemli hedeflerimiz arasındadır.” 

 

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#AK Parti#Anayasa#Yeni Anayasa

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