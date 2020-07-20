AK Partili Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e bu görüntüyle ilgili tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, şehrin merkezinde bulunan ve kamuya ait olduğunu belirttiği İzmir Büyükşehir belediye binasının girişinde yer alan kolonların LGBT'yi simgeleyen renklere benzer boyandığını belirterek sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

"Bu kolonları bu renge boyayarak İzmir'e nasıl bir fayda sağlamayı amaçlıyorsunuz?" diye soran Dağ, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kolonlar İzmir Büyükşehir Belediye binasına ait. Şehrin merkezinde yer alan ve kamuya ait olan bir binayı LGBT'yi simgeleyen renklere boyayarak İzmir'e nasıl bir fayda sağlamayı amaçlıyorsunuz? Sayın Soyer, evinin odalarını LGBT renklerine boyayabilir, kişisel tercihidir. Lakin bir kamu binasını, pedofili ve ensest ilişkileri meşrulaştırmayı amaçlayan bir sapkınlığı simgeleyen renklerle boyayamaz. Sayın Soyer'in başkanlığı döneminde belediye eliyle LGBT'ye açık şekilde alan açılmaya çalışılmakta ve bu konu farklı zamanlarda şehrin gündemine getirilmektedir. AK Parti, kimliği ne olursa olsun, bu ülkede, herkesin eşit vatandaş olarak yaşamasının önünü açtı. Ancak toplumsal ifşada sebebiyet verecek sapkınlıklar karşısında da net bir tavır aldı. Şu bilinmelidir ki İzmir'de bu sapkın zihniyetin ve onu meşrulaştırmaya çalışan her türlü faaliyetlerin karşısında olacağız. Özellikle kamu zararına sebep olunarak ve 197 bin TL ödenerek bu şehrin en önemli kamu kurumlarından birinin LGBT'yi çağrıştıracak şekilde boyanmasına sessiz kalamayız. Buradan Sayın Soyer'e çağrıda bulunuyoruz; o renkleri oradan kaldırın ve bu yanlıştan bir an önce vazgeçin."