AK Partili Hamza Dağ'dan seçim tartışmalarına yanıt

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AK Partili Dağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

(Gıda temini sorunu yaşanıyor mu?) Pandemi, Ukrayna krizi ve kuraklık. Özellikle pandemi bir belirsizlik ortaya çıkardı. Nereye kadar gideceği, nerede biteceği ilk defa dünyayı yönetenler böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. İklim krizi de bir belirsizlik. Ukrayna konusu. Hem bir krizi hem bir belirsizlik doğurmuş oluyor. Genelde şöyle bir anlayış vardı ülkelerde. Dünyanın her yerinde üretilen ürünleri satın alabiliriz. Güçlü bir savunma sanayiinden bahsettik. Bu anlamda güçlü bir tarımın da olması gerekiyor.

Şu anda kendi kendimize yetme noktasında sorun yok. Üretimimizi daha çok artırmamız lazım bunda şüphe yok. Türkiye bakımından yakında gıda krizi beklemiyoruz. Ürünlerin fiyatların artışının bazen sizin elinizde bazen sizin elinizde olamayabiliyor.

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YÜKSEK FİYAT ARTIŞLARI NE OLACAK?

Dünya küçük bir köy oldu' diyorlardı. Dünyada yaşanan bir hadise kendi evinizde yaşamınızı etkiler hale geldi. Son yaşadığımız hadiseleri düşünerek bu anlamda bir enflasyon oluştuğunu görmek lazım. Evet biz kendi hamlelerimizi yapıyoruz. Bir kısmını da yaptık, yapmaya da çalışıyoruz. Biz bu anlamda nisan, mayıs aylarından itibaren hem turizm gelirlerimizin ciddi artış koyması olabileceğini, daha da artı olacağını düşünüyorum. Turizmde önceki yıla göre artış olacak.

Savaşın bitmesi en büyük imkandır.

TÜRKİYE'DE SEÇİM ATMOSFERİ NE DURUMDA?

Anketlerde vatandaşın böyle bir beklentisi yok, böyle bir beklentisi hiç olmadı. Biz bir hükümet sistemi ortaya koyduk. Bu sistemi ortaya koyarken söylediğimiz iki mesele. Bir koalisyon olmayacak, iki seçimler zamanında olacak. Biz geçen hafta seçim mevzuatıyla ilgili teklifimizi Meclis'e sunduk. Bu kanun teklifinin Meclis'e sunulması bu çok açık net şekilde ifade edilmiştir. Şimdi bir şey daha söylüyoruz. Seçim mevzuatında yapılan değişiklikler 1 sene içinde yapılacak seçimde uygulanmaz. Nisan'da yayınlandı diyelim Nisan'dan önce seçim yapamazsınız. 2023 18 Haziran'da her siyasi parti kendisini hazırlasın.

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YENİ SEÇİM KANUNU TEKLİFİ NE SÖYLÜYOR?

Bugün CHP son anketlere de baksanız 20-25 arası tabanı var. Siz bir kere ülke barajının ötesinde bölgede doğal baraj oluşuyor. Doğal baraj nedir? Orada asgari almanız gereken oydur. O bölgede sizin yüzde 5 yüzde 6 oy almanız lazım. Yerim dar diye ağlamanın bir anlamı yok.

Düşük oy alan partilerle ittifak yaptınız. Barajı geçmiş olursunuz. 'İllerde ben yeterince oy alamıyorum zaten' diyorsunuz ülke barajına suç atıyorsunuz.

SOSYAL MEDYADA 'LİNÇ' GİRİŞİMLERİ

Siyasetçi, sanatçı, futbolcu, YouTuber olabilir. O insanın da bir ailesi, çocukları olduğunu bilin. 'Bu yalanı söylerim, ben böyle bir insanım' derse söyleyeceğimiz bir şey yok. Sürekli daha gergin bir ortam oluşturan bir ortam olmasın. Dünyada merkezi nerede olduğunu biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri...