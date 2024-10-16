AK Parti’li Hamza Dağ: Bu ateş çemberinde istikrar adası olduk

Haberin Devamı

AK Parti Menemen İlçe Başkanlığı'nın 8'inci Olağan Kongresi, Menemen Belediyesi Tepe Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Kongrede tek aday olarak gösterilen mevcut ilçe başkanı Hakkı Durmaz, yeniden göreve seçildi. Kongre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile başladı.

'BU ÜLKEDE İSTİKRAR ADASI OLDUK'

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Bu coğrafya hep ateş çemberi oldu. İktidara geldiğimizde 2002'de Irak savaşı başlamıştı, Rusya Gürcistan Savaşı vardı, sonra Suriye Savaşı başladı. Ardından Rusya-Ukrayna savaşı, şimdi de soykırımcı İsrail 1 yıldan bu yana resmen soykırım yaparcasına bir süreç içinde. Mesele Hamas, Gazze değilmiş. Bugün Lübnan'a yarın Suriye'ye öbür gün İran'a saldırıyor. Bölgede bulunan 3 ülkeye resmen savaş ilan etmiş durumda. BM üssüne girecek cesaret gösterebiliyor. Uluslararası kamuoyu buna sessiz, tepkisiz ve aciz. 'Siz insanları korkutarak gündemi değiştiriyorsunuz' diyen ülke muhalefeti, Beyrut bize kara yolu ile 2 saat. Bugün Suriye'ye konuşlanan İsrail'in yarın bizim sınırlarımıza kadar gelmeyeceğinin garantisi yoktur. Bu ateş çemberinde Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu ülkede istikrar adası olduk ve olmaya devam edeceğiz. Korkularımız üzerinden değil, öngörülerimiz gerçekleştiği için yaptık. İsrail, Gazze'de bir yıldır zulüm, soykırım yapıyor. İsrail 1 yılda Gazze'de yaptığı savaşta başarısız olmuştur. Oradan bir insanı bile göç ettirememiştir. O insanlar vatanlarını korumak için elinden geldiğince sonuna kadar mücadelesini yapmıştır. Bizim ne yapmamız lazım? Boykot. Boykot yaptığınızda bugün siyonizme destek veren firmaların çoğu ya şubesini kapatmak zorunda kaldı ya da zarar beyan etti. Sonuna kadar boykotu uyguladım bundan sonra da uygulamaya devam edeceğim" dedi.

Haberin Devamı

'BÜYÜK BİR ZAFER KAZANMIŞ GİBİ ŞIMARIYORLAR'

Haberin Devamı

31 Mart seçimlerinde Menemen'de büyük başarı elde edildiğini söyleyen Dağ, “Seçimlerde kendi adımıza verilen mesajı aldık, adımları atıyoruz. Kaybettiğimiz ilçeler var, o ilçelerde niye kaybettiğimizi de biliyoruz. Ama İzmir'de Türkiye'den ayrılan bir nokta oldu. AK Parti ilk defa İzmir'de Türkiye ortalamasının üzerinde oy aldı. İlk defa 3 büyük şehrin içinde en az oy alan CHP adına şehir oldu. Bu seçimde İzmir'deki 25 yıllık belediyecilikten memnun olmayan CHP seçmeni, İzmir belediyelerine bir sarı kart verdi, kırmızı kart da yakındır. Biz mesajı aldık. Onlar mesaj almış gibi değiller. Mesajı almadıkları gibi büyük bir zafer kazanmış gibi şımarık şımarık hareketlerini, genel başkanları ile beraber İzmir'in 29 belediye başkanlarının yaptığını görüyoruz. İzmir'i biz kazansaydık ‘ne olurdu’nun fragmanı Menemen’de çok açık şekilde ortada duruyor" diye konuştu.

Haberin Devamı

Menemen'e spor salonu kazandıracaklarını söyleyen Dağ, "9'uncu kongremizi buraya kazandıracağımız spor salonunda yapacağız" dedi.

'CHP'LİLER BURADAN BELEDİYECİLİK ÖĞRENSİN'

"Menemen bizim gözbebeğimiz" diyen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da "Buyursun CHP'liler Menemen'den belediyecilik öğrensin. Mesele kendi belediyeleriniz olunca arsa satışlarına güle oynaya müsaade veriyorsunuz. Söz konusu Menemen olunca adaletsizlik yapıyor, bir mağduriyet oluşturuyorsunuz. Biz buna asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da "31 Mart'ta en yakın rakibimize 12 binin üzerinde fark atarak zafer kazandık. Bu zafer, milletimizin AK Parti'ye duyduğu güvenin bir göstergesidir. Hemşehrilerimiz, hizmete susamıştı, biz de onlara gereken hizmeti sunduk. Bugün Menemen, artık İzmir'in parmakla gösterilen ilçelerinden biridir " diye konuştu.

Haberin Devamı

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz ise Menemen’de bir tarih yazdıklarını söyledi. (DHA)