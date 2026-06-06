AK Partili Güler’den ‘nafaka’ açıklaması

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Güler, dün Meclis’te gazetecilerin soruları üzerine 24-25 maddeden oluşacak 12’nci Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Güler, “En son AYM’nin iptal ettiği süresiz nafakayla ilgili kararı henüz Resmi Gazete’de gerekçeli olarak yayınlanmadı. AYM’nin, tabii Yargıtay içtihatlarıyla süresiz hale gelen uygulamayı iptal ederken hangi gerekçeye dayandığını bilmiyoruz. Gerekçeli karar yayınlandıktan sonra buradaki gerekçeye uygun olarak kanun maddemizi hazırlarız ve TBMM’ye sunarız.

MAKUL BİR TEKLİF HAZIRLANIR

Taraflar arasında boşanma neticesinde iki tane nafakaya dair karar veriliyor: Bir tanesi taraflardan birinin yoksul hale gelmesinden dolayı yoksulluk nafakası. Diğeri de çocuklar varsa, çocuklara yönelik ‘iştişrak’ nafakası. Adı üzerinde yoksulluk nafakası... AYM nasıl bir bakış açısıyla bunu değerlendirdi? Tabii önümüzdeki Yargı Paketi’nde ele alınması mümkün değil. Dokuz aylık süre önümüzde var, değerlendirilir makul, uygun olan bir teklifi madde haline getirir, teklifimizde yer veririz” dedi.