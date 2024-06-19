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AK Partili Güler: Yasada ötenazi olmak zorunda

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Abdullah Güler#Sokak Köpekleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 09:18

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme için CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada, "Yasadaki en önemli başlık kısırlaştırma. Yasada ötenazi olmak zorunda. Barınaklarda barınma imkanı olmayan, kuduz hastalığı taşıyan ve acılar içerisinde hayatını sürdürmeye çalışan hayvanlarımız var" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Görüşme trafiği yürüttük. Yasadaki en önemli başlık kısırlaştırma. Bu kısırlaştırma birlikte sahiplendirme. 

UYUTULMA OLACAK MI?

Yasada ötenazi olmak zorunda. Toplumsal risk taşıyan hastalıklı hayvanlarımız var. Barınaklardaki hayvanları da korumak zorundayız. 

Barınaklarda barınma imkanı olmayan, kuduz hastalığı taşıyan ve acılar içerisinde hayatını sürdürmeye çalışan hayvanlarımız var. Onların acı çekmesine rıza gösteremeyiz. 

Sokakların güvenli hale gelmesi lazım. 

ÖTENAZİYE KİM KARAR VERECEK?

Veteriner hekimler karar verecek. Saldırganlığı artmış, rehabilite edilemeyecek konumda vahşi bir hal almış köpekler var. Onu barınaktaki veteriner hekimler karar verecektir.

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#AK Parti#Abdullah Güler#Sokak Köpekleri

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