AK Partili Güler: Yasada ötenazi olmak zorunda

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Görüşme trafiği yürüttük. Yasadaki en önemli başlık kısırlaştırma. Bu kısırlaştırma birlikte sahiplendirme.

UYUTULMA OLACAK MI?

Yasada ötenazi olmak zorunda. Toplumsal risk taşıyan hastalıklı hayvanlarımız var. Barınaklardaki hayvanları da korumak zorundayız.

Barınaklarda barınma imkanı olmayan, kuduz hastalığı taşıyan ve acılar içerisinde hayatını sürdürmeye çalışan hayvanlarımız var. Onların acı çekmesine rıza gösteremeyiz.

Sokakların güvenli hale gelmesi lazım.

ÖTENAZİYE KİM KARAR VERECEK?

Veteriner hekimler karar verecek. Saldırganlığı artmış, rehabilite edilemeyecek konumda vahşi bir hal almış köpekler var. Onu barınaktaki veteriner hekimler karar verecektir.