×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

AK Partili Güler: Suriye’deki terör İsrail merkezli

Güncelleme Tarihi:

#Suriye'de Terör#İsrail'in Suriye Politikası#Abdullah Güler Açıklaması
AK Partili Güler: Suriye’deki terör İsrail merkezli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2026 07:00

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Suriye’deki birçok terör yapılanmasının İsrail merkezli desteklendiğini ve ülkenin toplumsal barışını, huzurunu hedef aldığını söyledi.

Haberin Devamı

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler, Suriye’nin üniter yapısının ve toplumsal güvenliği ile merkezi hükümetin mutlaka desteklenmesi gerektiğini belirtti. Güler şunları söyledi: “Maalesef soykırımcı İsrail, Suriye’nin istikrarsızlığında kendisine fayda sağlamaya çalışıyor. Bunun için de aparatları var. Adı ne olursa olsun, herhangi bir ülkenin, özellikle de İsrail gibi soykırımcı, insanlık düşmanı ülkenin aparatı olarak, onun taşeronu olarak gerek Suriye’de gerek başka bölgelerde faaliyet yürütmeye çalışanları açıkça uyarıyoruz, aklınızı başınıza alın. Türkiye, kendi bölgesinde, sınır güvenliğinde bir oldubittiye asla izin vermeyecektir.”   

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye'de Terör#İsrail'in Suriye Politikası#Abdullah Güler Açıklaması

BAKMADAN GEÇME!