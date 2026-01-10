AK Partili Güler: Suriye’deki terör İsrail merkezli

Haberin Devamı

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler, Suriye’nin üniter yapısının ve toplumsal güvenliği ile merkezi hükümetin mutlaka desteklenmesi gerektiğini belirtti. Güler şunları söyledi: “Maalesef soykırımcı İsrail, Suriye’nin istikrarsızlığında kendisine fayda sağlamaya çalışıyor. Bunun için de aparatları var. Adı ne olursa olsun, herhangi bir ülkenin, özellikle de İsrail gibi soykırımcı, insanlık düşmanı ülkenin aparatı olarak, onun taşeronu olarak gerek Suriye’de gerek başka bölgelerde faaliyet yürütmeye çalışanları açıkça uyarıyoruz, aklınızı başınıza alın. Türkiye, kendi bölgesinde, sınır güvenliğinde bir oldubittiye asla izin vermeyecektir.”