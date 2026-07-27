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AK Partili Gider: Hacı Bayram Veli Camii avlusunda yaşananlar Türk siyasetinin yüz karasıdır

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#Mustafa Sarıgül#Hacı Bayram Veli Camii#AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider
AK Partili Gider: Hacı Bayram Veli Camii avlusunda yaşananlar Türk siyasetinin yüz karasıdır
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 16:24

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Yeni Parti'nin kuruluş işlemlerinin yapıldığı gün Hacı Bayram Veli Camii avlusunda yaşananlara ilişkin, "Hacı Bayram Veli Camii avlusunda yaşananlar, Türk siyasetinin yüz karasıdır ve demokratik siyaset anlayışıyla bağdaşmamıştır" dedi.

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AK Parti'li Ayhan Gider, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün de yer aldığı cami avlusunda yaşananlara ilişkin video ile ilgili açıklama yaptı.

AK Partili Gider: Hacı Bayram Veli Camii avlusunda yaşananlar Türk siyasetinin yüz karasıdır

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider

Gider, "Hacı Bayram Veli Camii avlusunda yaşananlar, Türk siyasetinin yüz karasıdır ve demokratik siyaset anlayışıyla bağdaşmamıştır. Camiden çıkan bir yurttaşa, sırf ‘yuh’ dediği için koşarak tekme atan bir milletvekili. Ardından polislerin arkasına sığınan bir siyasetçi. Ve bu manzarayı ‘normal’ karşılayan bir siyasi anlayış. Bu, demokrasi değil, zorbalıktır. Bu, siyaset değil, sokak kabadayılığıdır. Bir vatandaş, demokratik hakkını kullanarak tepkisini dile getirdi diye fiziksel şiddete maruz bırakılıyorsa, o partinin ‘yeni’ diye sunduğu her şey eski zihniyetin devamından ibarettir" dedi.

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AK Partili Gider: Hacı Bayram Veli Camii avlusunda yaşananlar Türk siyasetinin yüz karasıdır

Mustafa Sarıgül

Gider, AK Parti olarak her türlü şiddeti, kimden gelirse gelsin lanetlediklerini dile getirerek, cami avlusunda yaşanan eylemin kişisel bir skandal değil, aynı zamanda muhalefetin kendi içinde yaşadığı ahlak ve nezaket çöküşünün de simgesi olduğunu söyledi. Gider, "Bu görüntüler, Türk milletinin hafızasından silinmeyecektir" ifadelerini kullandı.

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#Mustafa Sarıgül#Hacı Bayram Veli Camii#AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider

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