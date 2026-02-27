AK Partili gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Haberin Devamı

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve gençlik kolları teşkilatı, Ankara'daki iftar programının ardından İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde karşıladı.

Yüce ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Erdoğan'a, doğum günü hediyesi olarak, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan adına Türk Kızılay aracılığıyla bugün Gazze'de verilen 1000 kişilik iftarın sertifikası tablo olarak takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Devlet Konukevi önünde ellerindeki pankartlarla slogan atarak, kendisine tezahüratta bulunan gençleri selamladı.

Erdoğan, doğum gününü kutlayan ve aracına karanfil atarak sevgi gösterisinde bulunan gençlerle bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Bu sırada bazı gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle sohbetinin ardından Üsküdar Kısıklı'daki konutuna geçmek üzere havalimanından ayrıldı.