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AK Partili Faruk Acar'dan Özgür Özel'e sert tepki: Bu kadar heyecana gerek yok

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#Faruk Acar#Özgür Özel#AK Parti
AK Partili Faruk Acardan Özgür Özele sert tepki: Bu kadar heyecana gerek yok
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 12:02

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidarı hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Acar, "Biz yanlış yapanı savunmayız. Masumiyet karinesini gözetir, hükmü yargıya bırakır, gerektiğinde siyasi sorumluluk almaktan da kaçmayız. Bir de kendince oradan parmak sallayıp hesap sorduğunu zannediyorsun. Bu kadar heyecana gerek yok." dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı / Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Özgür Özel'e yönelik tepkisinde şu ifadelere yer verdi:

Özgür Özel yine çok heyecanlanmış.

Oysa Cumhurbaşkanımız dün de, bugün de hep aynı çizgide, aynı istikamette: Kim milletin hakkına el uzatmışsa, kim hukukun dışına çıkmışsa, makamına, unvanına, partisine bakılmaksızın gereken yapılır.

Biz yanlış yapanı savunmayız.

Masumiyet karinesini gözetir, hükmü yargıya bırakır, gerektiğinde siyasi sorumluluk almaktan da kaçmayız.

Bizim siyaset anlayışımız budur.

Bu anlayışı seninkiyle karıştırma Özgür efendi.

Kendi siyasi mahallene yönelik en ağır hüküm verilmiş ahlaksızlıklarda dâhi meydan meydan dolaşıp, şarlatanları göz göre göre sahiplenip, onlar için gösteri yapıp, sonra bugün kalkıp da bize hukuk, ahlak ve siyasi sorumluluk dersi veremezsin.

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Bir de kendince oradan parmak sallayıp hesap sorduğunu zannediyorsun.

Bu kadar heyecana gerek yok.

Hukuk işliyor. Devlet işini yapıyor. Gereken yapılıyor.

Biz yanlış yapanın hesabını sorarız.

Siz ise yanlış yapan kendi tarafınızdaysa arkasında saf tutarsınız.

Aramızdaki fark bu kadar açıkken ve üzerimize düşen neyse onu yapıyorken, kendi kendinize bize ders vermeye kalkmanız sadece komik duruyor.

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#Faruk Acar#Özgür Özel#AK Parti

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