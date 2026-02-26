×
AK Partili Faruk Acar’dan gazetecilere yeşil pasaport mesajı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 07:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi’nde önceki akşam düzenlenen iftara katıldı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın da aralarında yer aldığı gazeteciler ile STK temsilcileri ve basın müşavirlerinin de yer aldığı iftarda,  Acar gazetecilere yeşil pasaport talebiyle ilgili şunları söyledi: “Büyük bir aşama kaydedilmiş oldu, birkaç ay içerisinde sizlere bununla ilgili, en azından ilk kısmı ve ikinci kısmıyla ilgili hem reklam paylaşımı noktasında teknik anlamda hem de yeşil pasaportlarla alakalı Cumhurbaşkanımızın olumlu yaklaşımları ve talimatları doğrultusunda ilgilendiğimizi İletişim Başkanlığımızla birlikte yoğun bir çalışma ortamında bunu sağlamaya gayret ettiğimizi söyleyebilirim.” 

