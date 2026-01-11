×
Gündem Haberleri

AK Partili Faruk Acar: Gazeteciler demokrasinin teminatı

Güncelleme Tarihi:

AK Partili Faruk Acar: Gazeteciler demokrasinin teminatı
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2026 07:00

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İstanbul’da sahada görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen kahvaltılı buluşmaya İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ev sahipliği yaptı. Toplantıda konuşan Acar, gazetecilerin demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgulayarak, “AK Parti olarak bizler medyayı, demokrasinin en güçlü teminatlarından biri olarak görüyoruz” dedi. Dünyadaki bilgi kirliliğinin arttığına ve konvansiyonel savaşların yanı sıra dezenformasyon savaşlarıyla karşı karşıya olunduğuna işaret eden Acar, “Yalan saniyeler içinde yayılıyor. Bu süreçte yerel ve ulusal basının etik duruşu ülkemizin en büyük güven kaynağıdır” diye konuşarak medyayı zayıflatmaya yönelik her girişimin halkın haber alma hakkına saldırı olduğunu söyledi. Faruk Acar, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de 270’e yakın gazetecinin ölümüne neden olduğunu da ifade etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de gazetecilerin birlik ve beraberliği güçlendiren milli duruşunun kritik bir dönemde büyük önem taşıdığını ifade edip, “Ülkemiz ateş çemberi içindeyken güçlü liderlik ve sağlam iç cephe hayati önemdedir” diye konuştu.

