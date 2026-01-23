AK Partili eski vekil Mehmet Altay hayatını kaybetti

Haberin Devamı

53 yaşındaki Eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay'ın bir süredir onkolojik rahatsızlıkla mücadele ettiği belirtildi. Rahatsızlığı nedeniyle 16 Ocak tarihinde Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırılan Altay, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 20 Ocak'ta yoğun bakım ünitesine alındı. Kemoterapi sürecinin ardından yoğun bakımda tedavisi sürdürülen Altay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Altay'ın vefatının derin üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, "Uzun yıllar şehrimize hizmet etmiş olan önceki dönem Milletvekilimiz Mehmet Altay abimizin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Mehmet Altay'ın cenazesinin, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü Ulubey ilçesi Halil Efendi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulubey Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

TAZİYE MESAJLARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay için başsağlığı mesajı yayımladı.Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Önceki dönem AK Parti Uşak Milletvekili, değerli kardeşimiz Mehmet Altay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden 24, 25, 26 ve 27. dönem AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki dönemler Uşak milletvekilimiz, değerli yol arkadaşımız Mehmet Altay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Mehmet kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden 24, 25, 26 ve 27. Dönem AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay için taziye mesajı yayımladı. Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz, çok kıymetli yol arkadaşımız Mehmet Altay'ı kaybetmekten çok büyük üzüntü duyduk. Değerli ailesinin ve teşkilatımızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.