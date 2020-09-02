AK Partili eski milletvekili Mücahit Pehlivan hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, TBMM 23. Dönem Milletvekili Pehlivan, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

22 Temmuz 2007'de yapılan Milletvekili Genel Seçimleri'nde DSP kontenjanından CHP milletvekili seçilen Pehlivan, daha sonra partisi DSP'den istifa etmişti. Bir süre bağımsız olarak milletvekilliğini sürdüren Pehlivan, daha sonra AK Parti'ye katılmıştı.

Ankara'da 20 Haziran 1963'te doğan Pehlivan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş, ihtisasını Ankara Numune Hastanesi'nde, yüksek lisansını ise ortopedi dalında Budapeşte Semmelweis Üniversitesi'nde tamamladı.

Kazan Devlet Hastanesinde uzman hekim olarak görev yapan Pehlivan, akademik kariyerine yeniden Budapeşte Semmelweis Üniversitesinde devam ederek öğretim üyesi oldu.

Dünyada kıkırdak naklini ilk gerçekleştiren ekipte yer alan Pehlivan, Ankara Gazi Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandı. Bir televizyon kanalında sağlık programı sunuculuğu da yapan Pehlivan, sürekli basın kartı sahibiydi.

Pehlivan, merhum Başbakan Bülent Ecevit'in doktorluğunu da yapmıştı.

İyi derecede İngilizce ve Macarca, orta düzeyde İtalyanca ve Rusça bilen Mücahit Pehlivan, evli ve 2 çocuk babasıydı.