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AK Partili Eroğlu: Paris İklim Anlaşması ile oturumlara söz sahibi olarak katılacağız

#AK PARTİ#ESKİŞEHİR#TBMM
AK Partili Eroğlu: Paris İklim Anlaşması ile oturumlara söz sahibi olarak katılacağız

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi İklim Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak önümüzdeki hafta Glasgow'da düzenlenecek 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) daha güçlü olacaktır. Paris İklim Anlaşması'na yönelik özel oturumlara gözlemci değil söz sahibi olarak katılacağız" dedi.

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TBMM İklim Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin akademik yıl açılış törenine katıldı. İkieylül Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Konferans Salonu'ndaki törende Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ile davetliler de yer aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, müzik dinletisi ve konuşmalarla devam etti. Konuşmaların ardından Eroğlu, akademik yıl açılış dersini verdi.

'TASLAĞA BU HAFTA SON ŞEKLİNİ VERECEĞİZ'

Türkiye'nin, Paris İklim Anlaşması'na yönelik özel oturumlarına artık söz sahibi olarak katılacağını belirten AK Parti'li Eroğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye, 2015 yılında Paris İklim Anlaşması’nı kabul etmiş ve 22 Nisan 2016'da imzalamıştı. Anlaşma, bütün partilerin ortak kararı ile 6 Ekim 2021 tarihinde TBMM'de kabul edilmiş ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından onaylandı. Paris İklim Anlaşması'nın ana hedefi; sanayi öncesi döneme kıyasla küresel sıcaklık artışını 2 santigrat derecenin olabildiğince altında tutulması hatta mümkünse 1,5 santigrat derecede sınırlandırmasıdır. Geçmişte makineli sanayi ile bilgi teknolojileri devrimini fark eden ülkeler, büyüdü. Maalesef Türkiye bu alanlarda geri kaldı. Şimdi yeni bir fırsat var; Yeşil Kalkınma Devrimi. Yeşil Kalkınma Devrimi; çevre dostu, havayı, suyu, toprağı koruyan, diğer canlıların haklarına saygı gösteren bir model. Ülkemizin bu noktada büyük bir potansiyeli var. Bu potansiyeli değerlendirmek üzere yeşil dönüşümü başlatıyoruz. Yeşil dönüşüm aynı zamanda yeni istihdam demektir. Özellikle gençlerin içinde olacağı yeni iş imkanlarını da beraberinde getirecektir. Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak önümüzdeki hafta Glasgow'da düzenlenecek 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda daha güçlü olacaktır. Paris İklim Anlaşması'na yönelik özel oturumlara gözlemci değil söz sahibi olarak katılacağız. Meclis'teki bütün partilerimizin teklifleri ile bir araştırma komisyonu kuruldu. 3 ay çalıştık ve 1 ay da ilave süre istedik. Toplam 4 ayda tüm kurum ve kuruluşları, üniversitelerde bu konuda çalışan tüm hocaları dinledik. Taslak rapor da aşağı yukarı bitti. 3 defa okudum, bu hafta son şeklini vereceğiz ve yüce Meclis'e arz edeceğiz. 630 sayfalık büyük bir rapor oldu."

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Törenin sonunda ESTÜ Rektörü Döğeroğlu, Veysel Eroğlu'na seramik vazo hediye etti.

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#AK PARTİ#ESKİŞEHİR#TBMM

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