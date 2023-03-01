AK Parti'li Elitaş: 'Afet Yeniden İmar Fonu' çalışmalarına başladık

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Elitaş, bu fonun ilk kez kurulacağını belirterek, "Bu kanun teklifinin amacı; doğal afetlerden dolayı zarar gören ve doğal afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması. Bunun için, 'Afet Yeniden İmar Fonu' kurulacak. Bu fonun yapısı, işleyişi, kaynakları neler olacak maddelerde değerlendirilecek" dedi.

Elitaş, yürütme-yürürlük dahil 11 maddelik bir teklif olduğunu söyleyerek, "Hemen bitirebilirsek, perşembe veya cuma imzaya açarız. Önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’na alırız. Yapılandırma Yasası’ndan sonra genel kurul gündemine almayı planlayabiliriz. Önemli bir düzenleme" diye konuştu.

Türkiye’nin bir deprem bölgesi olduğunu belirten Elitaş, "Artık kentsel dönüşümün bundan sonra daha hızlı bir şekilde yapılması gerçeği ile karşı karşıyayız. Kurulacak bu fon yapılan çalışmalara katkı sağlayacak. Fon için bütçeden kaynak ayrılacak ve bağışlardan oluşacak" dedi.

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Elitaş, söz konusu yasal düzenlemeyi Hazine ve Maliye, İçişleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, Tarım ve Orman ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlıkları bürokratları ile birlikte çalışacaklarını kaydetti.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN MUAF OLACAKLAR

Elitaş, 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne deprem bölgesine dönük düzenlemeler ekleyeceklerini de söyledi. Elitaş, depremzedelerin Veraset ve İntikal Vergisi’nden muaf olacaklarına dikkat çekerek, "Deprem felaketinde mirasçılar vefat edenin terekesi üzerindeki haklarını alabilmek için devlete bir ödeme yapmakla yükümlü sayılmayacaklar. Yapılandırmaya eklenecek bir diğer düzenleme ile deprem bölgesinde işverenlerin çalışanlara 50 bin liraya kadar yaptıkları nakdi yardımlar sigorta primi ve vergiye tabi olmayacak. Ayrıca deprem bölgesindeki insanların vergi mevzuatı konusunda mağduriyetleri varsa onlar giderilecek; örneğin motorlu taşıtlar vergisi gibi, göçük altında kalan araçlar gibi. Kesin olmamakla beraber 11 vilayette kayıtlı 2 milyon civarında bir aracın olduğu bilgisi geldi. Başka plakalı araçlar da deprem bölgesinde pert haline gelmişse o tür sorunları da ortadan kaldırıyoruz" dedi.

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BAŞVURU TARİHLERİ UZATILIYOR

Öte yandan; kamu alacaklarının yeniden yapılandırması ile ilgili yasa teklifinde başvuru ve taksitlendirme tarihlerinde değişikliğe gidilecek. Buna göre 31 Aralık 2022 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi, resim, harç olmak üzere kamuya olan borçların yapılandırılmasını öngören yasa teklifinde 30 Nisan 2023 olan son başvuru tarihi 31 Mayıs 2023 olarak değiştirilecek. Buna bağlı olarak 31 Mayıs 2023 olan ilk taksit ödeme tarihinin de 30 Haziran 2023'e çekilmesi planlanıyor.