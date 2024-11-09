AK Partili Elitaş: 31 Mart 2024 seçimleri yol kazasıydı

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Erciyes Kültür Merkezi'nde 'Kocasinan 8'inci Olağan İlçe Kongresi' gerçekleştirildi. Programa AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Dursun Ataş, Şaban Çopuroğlu, Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti il ve ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Geçmiş Türkiye’yi çok iyi biliyoruz. Çöp dağlarının olduğu, ekmek kuyruklarında insanlarımızın ömürlerinin geçtiği günleri hatırlıyoruz. Eski il başkanlık binamızın hemen yanındaki bankaya sabah namazında gelip kuyrukta emekli maaşını çekmeye gelen büyüklerimizi gözümüzün önünden silmedik. Rahmetli büyüklerim ekmeğin karneyle alındığını hatırlatırdı bize. Bizler de yağ ve ilaç kuyruklarını biliriz. 23 yıl önce AK Parti kuruldu ve kurucu il başkanı oldum. Kayseri’de gidilmedik yer bırakmadık. Biz ilk yıllarımızda halkımızla temasa geçtiğimizde halkımız bizden ebe ile imam talep ediyordu. Doğum olduğunda ebe ve cenaze işlemlerimizi yapacak imam bulamıyorduk" ifadelerini kullandı.

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'KAYSERİ-ANKARA ARASINDAKİ MESAFE 2.5 SAATE DÜŞECEK'

Hızlı tren projesi hakkında bilgi veren Elitaş, "22 yıl önce, 'kendi uçağımızı, helikopterlerimizi, SİHA’larımızı yapacağız' deseydim bana gülerdiniz. Fakat sayın Cumhurbaşkanımız, başbakanlığı öncesinde genel başkanımızken ‘Acil Eylem Planı’nda bunları belirtirken belki bizler de kendisine çok inanmamıştık. 2003 yılına kadar yapılan bütün hizmetlerden daha fazlasını iktidara geldikten sonra yaptık. Ülkemizin her yanını raylarla donatıyoruz. Kayseri-Ankara-İstanbul hızlı tren hattına ise 2028 yılının başında kavuşacağız. Hızlı tren projemiz gerçekleştiğinde Kayseri-Ankara arasında ki mesafe 2.5 saate düşecek. Kayseri-İstanbul arası mesafe ise 5 saate düşecek. Ülkemizi demir ağlar ve duble otoyollarla örüyoruz. Şimdi ilimize günde 25 civarı uçak seferi yapılıyor" diye konuştu.

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'VATANDAŞIMIZ 31 MART SEÇİMLERİNDE YAPTIĞI YANLIŞ SEÇİMDEN RAHATSIZ OLDUĞUNU GÖSTERMEYE BAŞLIYOR'

31 Mart seçimlerinin yol kazası olduğunu aktaran Elitaş, şöyle konuştu:

"2000 yılının Türkiye'si ile 2024 yılının Türkiye’sini çoğumuz unuttuk. Fakat geçmişte neler yaşadığımızı görmemiz gerekiyor. Bizden öncekiler hizmet ettiler. Her gelen sandıkta birinci parti olarak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın elini kaldırdı. 31 Mart 2024 seçimleri yol kazasıydı. Fakat yeni anketlerde ve etkinliklerde Türkiye Buluşmaları’nda vatandaşımız 31 Mart seçimlerinde yaptığı yanlış seçimden rahatsız olduğunu göstermeye başlıyor. 'Ben niye hata yaptım' deme yolunda değişimin olduğunu gözlemliyoruz. Sizde komşularınızla, dostlarınızla, dükkandaki arkadaşlarınızla konuştuğunuzda AK Parti'ye doğru bir yönelmenin var olduğunu benim gibi hissediyorsunuz."