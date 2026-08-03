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AK Partili Efkan Ala'dan Ertuğrul Özkök’e tepki: Siyaseten de ahlaken de tamamen yanlış

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#Ertuğrul Özkök#Efkan Ala#Diktatör Franco
AK Partili Efkan Aladan Ertuğrul Özkök’e tepki: Siyaseten de ahlaken de tamamen yanlış
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 14:26

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Ertuğrul Özkök’ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Efkan Ala, dünyaca saygın bir liderin diktatör Franco ile aynı cümle içinde kullanılmasının siyaseten ve ahlaken tamamen yanlış olduğunu ve bunun millet iradesine açıkça saygısızlık teşkil ettiğini söyledi.  

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Ertuğrul Özkök’ün diktatör “Franco” üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eleştirilerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

AK Partili Efkan Aladan Ertuğrul Özkök’e tepki: Siyaseten de ahlaken de tamamen yanlış

Efkan Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Girdiği her seçimi kazanarak, her darbe girişimine karşı direnerek ülkeyi yöneten, dünyaca saygın bir lideri diktatör Franco ile aynı cümle içinde kullanmak siyaseten de ahlaken de tamamen yanlış ve millet iradesine açıkça saygısızlıktır. Sandığı, seçimleri ve halkın iradesini yok sayan bu yaklaşım ancak art niyetle izah edilebilir."

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#Ertuğrul Özkök#Efkan Ala#Diktatör Franco

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