AK Partili Efkan Ala'dan Ertuğrul Özkök’e tepki: Siyaseten de ahlaken de tamamen yanlış

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Ertuğrul Özkök’ün diktatör “Franco” üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eleştirilerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Efkan Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Girdiği her seçimi kazanarak, her darbe girişimine karşı direnerek ülkeyi yöneten, dünyaca saygın bir lideri diktatör Franco ile aynı cümle içinde kullanmak siyaseten de ahlaken de tamamen yanlış ve millet iradesine açıkça saygısızlıktır. Sandığı, seçimleri ve halkın iradesini yok sayan bu yaklaşım ancak art niyetle izah edilebilir."